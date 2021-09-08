Офисе Зеленского раскритиковал сюжет CNN о задержании россиян в Минске

В офисе Зеленского назвали дезинформацией сюжет CNN о том, что Киев готовил спецоперацию по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Такое заявление он сделал изданию «Украинская правда».

«При таком содержании материала следует обратить внимание не на то, что именно опубликовано, а на синхронность с заявлением представителя ФСБ. Когда раньше официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил к медиа, чтобы поддержать и похвалить какой репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать», — заявил он.

Подоляк уверен, что CNN стали жертвой дезинформации, и ситуация говорит сама за себя. Советник главы офиса президента Украины заявил, что никто не удивиться, если ФСБ похвалит тех украинцев, которые подставили CNN и просто перевели на английский язык старую «дезу», которую Россия опубликовала еще в августе 2020 года.

В материале CNN идет речь о задержании 33 в Минске, которое произошло в июле 2020 года. Их заподозрили в подготовке массовых беспорядков в Белоруссии. Телекомпания со ссылкой на неназванные источники заявила, что прошлогоднюю операцию украинских служб поддержали в США — финансово и консультационно. По данным CNN, спецслужбы Украины пытались заманить в страну 33 россиян, которых подозревали в причастности к событиям в Донбассе.

Публикацию прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что такие следы есть. Позже информацию CNN подтвердили в ФСБ России.