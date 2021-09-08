ФСБ подтвердила причастность ЦРУ к задержанию 33 россиян в Белоруссии

В ФСБ России заявили, что информация CNN о причастности ЦРУ к спецоперации по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году является абсолютно достоверной. Об этом со ссылкой на заявление представителя службы безопасности сообщило РИА «Новости».

«Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN», — сказал представитель ФСБ.

Сотрудник ведомства отметил, что журналисты CNN «очень объективно» показали роль США в подготовке и проведении операции. Однако он указал, что этот материал не такой уж эксклюзивный. Об этом уже писали в «КП».

«Это была совместная операция с ГУРом Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», — добавил он.

Телеканал CNN ранее со ссылкой на представителей украинской разведки сообщил, что операция по задержанию группы россиян в Белоруссии осуществлялась при поддержке США, от которых Киев получал не только наличные деньги и техническую помощь, но и консультации ЦРУ. Некий высокопоставленный американский чиновник при этом заявил СNN, что это ложные сведения. Он подтвердил, что США знали об операции, он опроверг причастность ЦРУ.