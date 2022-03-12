НАТО отказывается закрывать небо Украины вопреки ее требованиям. Есть очень веские причины

Страны НАТО уже не раз заявляли, что не станут закрывать небо над Украиной от российской авиации. Это означало бы объявление войны, которую не хотят ни европейцы, ни американцы, ни россияне. Однако Владимира Зеленского не пугают страшные последствия: он и его чиновники снова и снова требуют от Североатлантического альянса расхлебать кашу, которую заварила Украина.

Проблема бесполетной зоны

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно обращается к НАТО с требованием закрыть небо над Украиной. Он обвиняет страны военно-политического блока в том, что они хотят уничтожить его страну, и настаивает на том, что Североатлантический альянс обязан прийти на помощь.

При этом главы МИД стран — членов НАТО отказались идти на то, чтобы закрыть небо над Украиной и запретить российским самолетам появляться в этом воздушном пространстве. Всем очевидно, что Россия не будет исполнять приказы Альянса. Кроме того, президент РФ Владимир Путин довольно ясно выразился о попытках создать бесполетную зону над Украиной.

«Любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих», — подчеркнул Путин.

«Ливийский вариант» с Россией не сработает

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил «360», что «закрытое небо» — это режим, при котором какой-либо военный союз запрещает стране-агрессору полеты над определенной страной, а в случае неповиновения сбивает самолеты. Однако вопрос в том, кто будет закрывать небо над Украиной.

«Американцы, прямо скажем, не горят [желанием]. Они прекрасно понимают, что российско-американская война — это слишком дорогое удовольствие. А у европейцев своей армии нет. Поляки вот нас очень сильно не любят, но что они смогли предложить Украине? МиГи 30-летней давности, которые наша техника сбивает из рогатки. Не потому, что они плохие, просто они уже устарели», — отметил Дмитрий Журавлев.

По его словам, Европа не может закрыть небо, потому что ей придется либо поднимать свои самолеты в воздух, либо ставить свои средства ПВО. Однако все отлично понимают, что будет, если их ракета попадет в российский самолет. У американцев есть базы в Европе и довольно мощная система ПВО. Однако они уже сказали: воевать за Украину не будут. Закрывать небо некому.

США могут, но не хотят, а Европа и не может, и не хочет, обозначил ситуацию Дмитрий Журавлев. Он напомнил, что в свое время Муаммар Каддафи проиграл потому, что Европа закрыла небо над Ливией с помощью американских и французских военных самолетов. Они были были лучше тех МиГов, которые СССР поставлял в Ливию в 70-х годах. Но такая схема не сработает с Россией.

«Слишком далеко зашла эта история. В принципе мы стараемся с НАТО не конфронтировать. Но закрыть небо — это полноценно стать на сторону Украины уже как военному союзнику. Именно поэтому Альянс этого не сделает. Они же наглели до начала спецоперации именно потому, что были уверены, что мы отвернем», — отметил Дмитрий Журавлев.

Украина уверена, что ей все должны

Политолог и журналист Юрий Светов рассказал «360», что в режиме закрытого неба появится возможность спокойно перегнать самолеты из Польши и Румынии, перевозить ракеты, противотанковые снаряды и прочее устаревшее оружие и технику. В Германии, например, до сих пор хранится техника времен ГДР, которая перестала быть актуальной в 1990 году. Утилизация обойдется довольно дорого, куда дешевле сплавить его на Украину.

«Однако НАТО не пойдет на то, чтобы закрывать небо над Украиной: это совершенно определенно сказали и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, и американские представители. Как обеспечить режим бесполетного неба? Ведь мало объявить об этом, нужно принудить к соблюдению. Это же бесполетно будет для России. Значит, в небе Украины должны появиться другие самолеты, которые будут контролировать, чтобы российская авиация там не летала. Вот и готовое столкновение», — сказал Юрий Светов.

Он отметил, что украинцы не первый раз заваривают кашу в расчете, что ее будет расхлебывать кто-то другой. Скандал, который недавно устроил посол Украины Андрей Мельник канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, еще раз показал: украинцев приучили к мысли, что им все должны. Вот только когда дошло до реальных действий, все западные партнеры оказались в стороне.