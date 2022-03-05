Путин заявил о последствиях введения бесполетной зоны на Украине

Россия сочтет любую попытку иностранных государств установить бесполетную зону на Украине как участие в вооруженном конфликте. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что обеспечить бесполетную зону с территории самой Украины невозможно. Сделать это могут только соседние государства.

«Любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих», — подчеркнул президент.

С требованием ввести бесполетную зону над Украиной к странам НАТО обратился президент Украины Владимир Зеленский. Пока там запрещены только полеты гражданской авиации.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не намерен вводить бесполетную зону над Украиной. Он пояснил, что принятие такого решения может привести к конфликту с Россией, который перекинется на всю Европу.