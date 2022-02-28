НАТО не станет вводить бесполетную зону над Украиной

Войска НАТО не намерены входить на территорию Украины ни по земле, ни воздуху. Планов о введении бесполетной зоны над этой территорией у Североатлантического альянса также нет. Об этом в интервью телекомпании NBC заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что сейчас альянс несет ответственность за то, чтобы конфликт на территории Украины не вышел из-под контроля и не перерос в масштабную войну, которая охватит всю Европу, включая союзников по альянсу.

«У нас нет намерений входить на Украину — ни на земле, ни в воздушном пространстве», — заявил Столтенберг.

Генсек подтвердил, что Украина продолжает получать поддержку от стран — союзников по НАТО, включая военную и финансовую помощь.

Также Столтенберг подчеркнул, что НАТО не менял уровень готовности своих ядерных сил после приказа президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в состояние боевой готовности.

Объявление бесполетной зоны над украинской территорией было одним из требований президента Украины Владимира Зеленского к странам Евросоюза. Но руководители стран НАТО не пошли на такой шаг, так как это могло привести к прямому столкновению альянса с Россией.

Накануне страны Европы ввели полный запрет на полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве. К запретам присоединились не входящие в ЕС Великобритания, Канада, Исландия, Норвегия, Молдавия и Северная Македония.

Росавиация объявила об ответных мерах. С сегодняшнего дня авиакомпаниям 36 стран запретили входить в воздушное пространство России. Но перевозчики могут получить официальное разрешение в Росавиации или Министерстве иностранных дел России.