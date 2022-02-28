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    28 февраля 2022, 20:21

    НАТО не станет вводить бесполетную зону над Украиной

    Генсек НАТО Столтенберг исключил вмешательство альянса в ситуацию на Украине

    Анатолий Минкин

    Войска НАТО не намерены входить на территорию Украины ни по земле, ни воздуху. Планов о введении бесполетной зоны над этой территорией у Североатлантического альянса также нет. Об этом в интервью телекомпании NBC заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    НАТО не станет вводить бесполетную зону над Украиной

    Он пояснил, что сейчас альянс несет ответственность за то, чтобы конфликт на территории Украины не вышел из-под контроля и не перерос в масштабную войну, которая охватит всю Европу, включая союзников по альянсу.

    «У нас нет намерений входить на Украину — ни на земле, ни в воздушном пространстве», — заявил Столтенберг.

    Генсек подтвердил, что Украина продолжает получать поддержку от стран — союзников по НАТО, включая военную и финансовую помощь.

    Также Столтенберг подчеркнул, что НАТО не менял уровень готовности своих ядерных сил после приказа президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в состояние боевой готовности.

    Объявление бесполетной зоны над украинской территорией было одним из требований президента Украины Владимира Зеленского к странам Евросоюза. Но руководители стран НАТО не пошли на такой шаг, так как это могло привести к прямому столкновению альянса с Россией.

    Накануне страны Европы ввели полный запрет на полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве. К запретам присоединились не входящие в ЕС Великобритания, Канада, Исландия, Норвегия, Молдавия и Северная Македония.

    Росавиация объявила об ответных мерах. С сегодняшнего дня авиакомпаниям 36 стран запретили входить в воздушное пространство России. Но перевозчики могут получить официальное разрешение в Росавиации или Министерстве иностранных дел России.