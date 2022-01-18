Посол Украины посоветовал немцам считаться с «великой европейской нацией»

Германия не воспринимает Украину как «великую культурную европейскую нацию» и «влиятельный субъект политики», поэтому ее интересы ФРГ игнорирует. Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сказал в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, украинские дипломаты провели в Германии большую работу и смогли заявить о своей стране, но этого все равно недостаточно, потому что в Германии могут позволить себе не считаться с интересами Украины.

«Думаю, что в этом — наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание», — посетовал Мельник.

Он также отметил, что культурное наследие Украины должно войти в школьные программы и оперные театры Германии, иначе все требования страны так и будут встречать нейтральную реакцию.

Мельник заявил, что его активность, в том числе медийную, не всегда поддерживали немецкие политики, намекая ему на «сворачивание» этой составляющей дипломатии.