Полсотни новых парков создадут в лесах Подмосковья. Заботу о природе соединят с комфортом для людей

В Московской области стартовала программа благоустройства лесных территорий. За пять лет в регионе появится 50 новых парков. Там жители смогут отдыхать, проводить время с семьей и наслаждаться природой в комфортных условиях. Подробнее о программе «Парки в лесу» в материале «360».

Леса и лесопарки занимают половину территории Московской области. Они пользуются популярностью среди жителей, но многие находятся не в самом лучшем состоянии: постоянный мусор, который появляется вскоре поле очередной уборки, отсутствие площадок для отдыха и пешеходных троп. Чтобы решить эту проблему, Подмосковье запускает программу создания благоустроенных зон отдыха «Парки в лесу».

«Мы начинаем масштабную программу „Парки в лесу“. В течение пяти лет мы создадим 50 довольно обширных парков. Естественно, с учетом мнения жителей», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям.

Источник фото: телеканал «360»

Старт работ

Зоны отдыха в лесах региона уже начали создавать. После того как власти благоустроили парк «Пехорка» в Балашихе, они стали приводить в порядок прилегающую к нему лесополосу. Уже этой осенью на месте бывшего футбольного поля появится площадка для занятия экстремальными видами спорта — построить ее попросили жители.

Чтобы учесть все пожелания проживающих там людей, проект благоустройства утверждали на общественных слушаниях. В этом году в порядок начнут приводить еще девять территорий: Липовую рощу в Мякинине, Ушмарский лес в Домодедове, Видновский парк в Ленинском городском округе, Кузьминский парк в Котельниках. Кроме того, сейчас ведутся работы по развитию парковых зон в Мытищах, на границе Подольска и Климовска.

«Везде, где мы видим этот запрос, будем подходить так, чтобы в лесу можно было отдыхать, чтобы лес был чистый и при этом, естественно, сохранить всю экосистему», — отметил глава региона.

Продолжится благоустройство и уже существующих парков.

Источник фото: телеканал «360»

Комфорт и удобство для жителей

Леса пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона. Там бегают, гуляют, устраивают пикники или жарят шашлыки. Нередко после отдыха люди оставляют кучи мусора. Сегодня такое поведение недопустимо, отметил Андрей Воробьев.

«Как правило, в каждом городе — Подольске или Мытищах, Красногорске или Истре — есть лес. И значит, ты берешь пакет и идешь с друзьями что-то отмечать. Мы говорим, что это прошлое, а вы — динозавры. Это должно происходить цивилизованно. Для этого существуют мероприятия по благоустройству. После них появляются гравийные дорожки, освещение, туалеты, зоны для барбекю или занятия спортом», — подчеркнул он.

Лесопарки и леса не считаются городской территорией, поэтому привычные схемы парков не подойдут. По закону там нельзя ничего строить, поэтому все конструкции, которые появятся на этих территориях, должны быть разборными. Чтобы учесть все требования и создать уютные зоны отдыха для жителей, разработали специальную программу.

После благоустройства у лесопарка появится входная группа с парковкой. Внутри сделают пешеходные дорожки, которые позволят комфортно передвигаться из одной части парка в другую. Не забудут и про велосипедистов — для них создадут отдельные дорожки. Зимой эти маршруты можно будет превращать в лыжные трассы.

В лесопарках обязательно появится и вся необходимая инфраструктура: освещение, туалеты, урны и скамейки для отдыха. Кроме того, жители смогут сами решить, что им нужнее — детские, спортивные или тематические площадки.

Жители же будут выбирать и нужные на территории парка торговые точки. При этом речь идет только о небольших павильонах с напитками и закусками — никакого капитального строительства не будет.

Для безопасности жителей в новых парках установят видеокамеры.