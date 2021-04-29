Новая культура парков Подмосковья: шашлычникам и «динозаврам» там не место

Работа по облагораживанию парков в Московской области продолжится. Они становятся местом притяжения, где жители могут проводить свое свободное время. И там, где когда-то жарили шашлыки, где было не прибрано и грязно, сегодня можно спокойно гулять с детьми, заниматься бегом или цивилизованно отдыхать. Об этом в интервью на «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он пояснил, что сегодня недопустима ситуация, когда в лесные массивы Подмосковья идут жарить шашлыки и оставляют после себя горы мусора.

«Как правило, в каждом городе — Подольске или Мытищах, Красногорске или в Истре — есть лес. И значит, ты берешь пакет и идешь с друзьями что-то отмечать. Мы говорим, что это прошлое, а вы — динозавры. Это должно происходить цивилизованно. Для этого существуют мероприятия по благоустройству. После них появляются гравийные дорожки, освещение, туалеты, зоны для барбекю или занятия спортом», — рассказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Он отметил, что для безопасности жителей там есть видеокамеры, а само место становится ухоженным, культурным и комфортным.

В качестве примера губернатор Подмосковья привел парк в городском округе Красногорск.

«Здесь через дорогу жарили шашлыки, росли ивы. Мы сделали набережную. Сейчас здесь гуляют жители с колясками, бегают спортсмены, играют в футбол. Это то, что просили сделать люди», — поделился он.

Парк и набережная в Красногорске, Павшинская пойма. Источник фото: телеканал «360»

Андрей Воробьев напомнил, что перед открытием набережной появился слух, что за футбольным полем появится торговый ларек. Но торговым точкам не место в подобных местах.

«Малый бизнес — он хороший, он нужный, но только там, где он приносит удовольствие жителям», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Он отметил, что сейчас ведутся работы по развитию парковых зон в Домодедове, Мытищах, на границе Подольска и Климовска.

«Хотелось бы это более активно делать, но для этого нам нужно больше денег. Вот поэтому здесь всегда пытаешься успеть и одно, и второе, и третье», — признался Андрей Воробьев.

Торговых точек на территории подмосковных скверов не будет. Все зеленые зоны региона защитят от застройщиков. С такими словами выступил во время обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что скверы и парки можно только облагораживать, но ни в коем случае не нарушать их целостность.