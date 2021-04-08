Третий этап благоустройства парка Малевича в Одинцове завершат в 2022 году

В Подмосковье в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» проведут третий этап благоустройства парка имени Казимира Малевича в Одинцове. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Сначала проведут торги и выберут подрядчика. Заказчиком работ выступил МУП «Дирекция парков Одинцовского городского округа». Третий этап благоустройства парка Малевича пройдет на участке лесного фонда площадью 369,1 гектара.

В парке Малевича сделают искусственные водоемы и водопады, обустроят смотровые площадки, прогулочные зоны и организуют площадки для отдыха. По проекту также хотят создать каскад из ручьев. В одном из водоемов установят фонтан-гейзер с подсветкой.

Для удобства посетителей обустроят дорожно-тропиночную сеть, создадут места для пикников с навесами, обустроят площадки для волейбола. Отдельно организуют места для выгула собак.

После окончания работ в парке появится футбольное поле, которой можно будет арендовать для компании. На территории откроют кафе, а для посетителей, которые приехали на автомобиле, обустроят парковку.

Вход украсит скульптура Григория Орехова, которую высоко оценили международные издания.

Парк Малевича расположен на территории Истринского лесничества — это один из крупнейших парков Подмосковья. Благоустройство в нем начали еще в 2019 году. Парк частично открыли в конце 2020 года.

Объект входит в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды». Проект финансируется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.