Взрыв в доме в Ступине напомнил о важности проверок газа. Вот на что нужно обратить внимание

На верхних этажах жилого дома в Ступине взорвался газ. По предварительным данным, причиной аварии стала утечка. Для того чтобы обезопасить жилплощадь, специалисты советуют оборудовать квартиры специальными газоанализаторами. Эти приборы обнаруживают превышение газа в доме и перекрывают его подачу.

Утром 11 апреля на верхних этажах жилого дома на Центральном переулке в Ступине взорвался газ. По данным МЧС, погибли два человека. Взрыв повредил несущие конструкции в двух подъездах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что вероятной причиной аварии стала утечка газа.

«Причину взрыва должно определить следствие, с большой долей вероятности — это утечка газа. Спасатели поставят оборудование, которое позволит определить степень аварийности дома», — отметил он.

После взрыва газа следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В управляющей и обслуживающей газовой компаниях начали проводить обыски.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что из четырех квартир, которые оказались в эпицентре взрыва, жильцы трех из них не пускали к себе газовые службы.

Госпитализированная жительница дома в Ступине рассказала губернатору Подмосковья, что после взрыва в доме начался пожар. Оперативные службы его быстро ликвидировали и вынесли женщину на себе. Глава региона, в свою очередь, заверил, что разрушенные квартиры восстановят, а людям временно предоставят жилье, питание и все необходимые удобства.

Проверка оборудования

К газоиспользующему оборудованию относят не только плиты, но также колонки, котлы и приборы учета газа. Соблюдение правил безопасности и своевременное техническое обследование специалистами поможет предотвратить утечки. Жилец дома должен проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов. При ее отсутствии пользоваться оборудованием нельзя.

Источник фото: Telegram-канал «Мособлгаза»

Жители многоквартирных домов также должны уделять внимание состоянию газового шланга — он не должен быть перекручен, натянут или касаться бытовых приборов. При этом еще при установке оборудования нужно удостовериться, что оно сертифицировано, имеет специальный технический паспорт и разрешение Госгортехнадзора России.

Раз в год сотрудники «Мособлгаза» должны проводить техническое обслуживание оборудования. Для этого необходимо заключить договор с организацией. Сделать это можно онлайн в личном кабинете, по телефону или в офисах компании. Далее достаточно согласовать дату технической проверки.

В установленный день специалисты очистят элементы оборудования от загрязнений, проверят тягу дымохода и вентканалов, а также схемы подключения и счетчики. Сотрудники «Мособлгаза» обследуют, настроят параметры сжигания газа и устранят возможную утечку. После проверок специалисты дадут рекомендации по дальнейшей работе газового оборудования.

Источник фото: Telegram-канал «Мособлгаза»

В случае, если в квартире внезапно запахло газом, то в первую очередь нужно перекрыть его, открыть окна, покинуть помещение, позвонить по номеру 104 или 112 и сообщить о возможной утечке.

Обезопасить квартиру

Избежать несчастных случаев можно с помощью газоанализаторов, которые обнаруживают превышение концентрации горючих и токсичных газов в помещении. Система вовремя обнаружит утечку, перекроет подачу и оповестит жильцов об опасности появления аварийной ситуации. Заказать датчик можно в магазинах «Мособлгаза». Специалисты помогут установить прибор дома и будут обеспечивать его обслуживание.

Источник фото: официальный сайт «Мособлгаза»

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин посоветовал приобретать те газоанализаторы, которые представлены на сайте «Мособлгаза». Он объяснил «360», что выбирать лучше российские и белорусские приборы.

В условиях нашего климата они показали себя достаточно надежно по сравнению с импортными, например итальянскими <…> Нужно ставить газоуловители, которые определяют утечку. Удобно и безопасно использовать устройства, которые прекращают подачу газа в случае скачков и давления Константин Крохин.

По словам Крохина, на практике датчики устанавливают, как правило, владельцы частных домов в Подмосковье, где подогрев и отопление обеспечиваются благодаря газовым котлам. Без газоанализаторов оборудование попросту не введут в эксплуатацию.

Однако далеко не все семьи могут установить подобные датчики за свой счет, а также поменять неисправное оборудование. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, депутат Госдумы VIII созыва Светлана Разворотнева отметила, что газоанализаторы с функцией отключения газа в случае утечки могут полностью защитить квартиру. По ее словам, особую угрозу представляют асоциальные жильцы домов, которые систематически не следят за подачей газа. От их действий может пострадать весь дом, добавила она.

«Бороться с такими случаями органами жилищного надзора или специализированными организациями бессмысленно. Здесь есть один выход — устанавливать анализаторы», — отметила Разворотнева.

Депутат привела в пример Казань. Сейчас в этом городе в рамках капитального ремонта в домах устанавливают такие приборы. Другие регионы России, по ее мнению, могли бы перенять эту практику.