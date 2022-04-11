Взрыв газа произошел в жилом доме в Ступине. Онлайн

Взрыв газа произошел сегодня утром на верхних этажах дома на Центральном переулке в Ступине. По данным МЧС, в результате погибли два человека. На месте работают экстренные службы. «360» следит за событиями онлайн.

08:47 Сотрудники СК проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях. На место происшествия для координации действий сотрудников выехал руководитель Главное следственного управления Александр Стариков.

08:44 После взрыва газа в жилом доме следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ).

08:41 В ликвидации последствий ЧП участвуют 119 человек и 28 единиц техники, заявили в МЧС РФ.

08:21 Специалистов отрядов «Центроспас» и «Лидер» привлекли к ликвидации последствий взрыва бытового газа. По данным МЧС, на 4-5 этажах произошло обрушение внешних панелей. На четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже — перекос стен, выбиты окна, на втором этаже выбиты окна.

08:17 Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с ЧП в Ступине. Он поручил вице-губернатору Евгению Хромушину и министру энергетики Александру Самарину выехать на место происшествия.

08:08 В больницы доставили пять женщин. Эвакуированы 60 человек, среди них 10 детей.

08:07 Взрыв в доме в Ступине повредил несущие конструкции двух подъездов, сообщили в Минэнерго региона. Сейчас газ отключили в 120 квартирах.

08:06 Эвакуированных жильцов дома в Ступине разместят в Доме культуры, заявили в МЧС. По данным ведомства, среди эвакуированных — 10 детей.