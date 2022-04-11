Уголовное дело возбудили после взрыва газа в пятиэтажке в Ступине

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после взрыва бытового газа в жилом доме в Ступине. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

По данным ведомства, после взрыва газа произошло частичное разрушение на четвертом этаже пятиэтажки. На месте происшествия работают следователи и криминалисты ведомства.

Помимо этого, проводятся обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях. На место происшествия для координации действий сотрудников выехал руководитель Главного следственного управления Александр Стариков.

По данным МЧС, утром 11 апреля на 4-5 этажах дома произошло обрушение внешних панелей. На четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем — перекос стен, выбиты окна, на втором этаже выбиты окна.

Жертвами стали два человека, четверых жильцов доставили в больницу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить эвакуированных жильцов всем необходимым. Людей разместят в Доме культуры.