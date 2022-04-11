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    11 апреля 2022, 09:18

    Уголовное дело возбудили после взрыва газа в пятиэтажке в Ступине

    СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Ступине

    Ольга Назаркина

    Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после взрыва бытового газа в жилом доме в Ступине. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

    По данным ведомства, после взрыва газа произошло частичное разрушение на четвертом этаже пятиэтажки. На месте происшествия работают следователи и криминалисты ведомства.

    Помимо этого, проводятся обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях. На место происшествия для координации действий сотрудников выехал руководитель Главного следственного управления Александр Стариков.

    По данным МЧС, утром 11 апреля на 4-5 этажах дома произошло обрушение внешних панелей. На четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем — перекос стен, выбиты окна, на втором этаже выбиты окна.

    Жертвами стали два человека, четверых жильцов доставили в больницу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить эвакуированных жильцов всем необходимым. Людей разместят в Доме культуры.