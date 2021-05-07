«Взлететь до бескрайних высот». Зачем нужны торговые интервенции на лекарства

В России механизм товарных интервенций распространили на лекарства и другие непродовольственные товары. При резком колебании цен их станут продавать из государственных резервов. С чем столкнутся после нововведения обычные россияне, разбирался «360».

Механизм, заявили в правительстве, позволит держать цены на важные товары под контролем. Раньше его применяли только в отношении продуктов и топлива. Запускать процесс намерены, если цены скакнут на 20% и выше. Для этого региональным властям нужно будет обратиться в Росрезерв, который направит запрос дальше — в Минпром или Минздрав. В случае положительного ответа начнется стабилизация цен.

Ожидаемый шаг

Депутат ГД РФ Татьяна Цыбизова в интервью «Дума ТВ» пояснила, что принятые меры направлены на защиту прав и интересов россиян. Принятое кабинетом министров решение она полностью поддержала.

«То, что сейчас произошло, <…> давно ожидаемо. Госрезерв должен реагировать на любые чрезвычайные ситуации», — сказала парламентарий.

В пример член Комитета по охране здоровья привела пандемию, когда в РФ «в один момент резко подскочили цены на средства защиты». Постановление, подчеркнула она, не даст розничным ценам «взлететь до бескрайних высот».

Гендиректор Центра внедрения «Протек» Дмитрий Погребинский в беседе с ТАСС высказал другое мнение. Он напомнил, что на лекарственном рынке динамика роста цен ниже уровня инфляции. Погребинский связал ситуацию с высокой конкуренцией в этом сегменте бизнеса.

«Рост цен в нашей отрасли происходит только при падении курса рубля, поскольку более 50% лекарств — импортного производства, а для еще большей доли продуктов отечественного производства из-за рубежа поставляются субстанции», — заметил эксперт.

Плюсы и минусы

В марте правительство решило постоянно мониторить цены на товары и услуги, чтобы вовремя и правильно реагировать на их потенциальный рост. Меры по борьбе с этим явлением, касающимся базовых продуктов, не сработали. Об этом заявил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Начало года показало, что этих мер оказалось недостаточно», — процитировала его пресс-служба Кремля.

Заморозка цен должна быть приемлемой как для розничной торговли, так и для производителей вместе с конечным потребителем. Соглашение об их стабилизации на сахар и подсолнечное масло продлили, но для решения вопроса пришлось корректировать пошлины на некоторые сельскохозяйственные товары, поддерживать мукомольные и хлебопекарные предприятия.

С топливом ситуация складывается по-другому: в правительстве готовятся запретить экспорт бензина из страны. Потребители, скорее всего, от этого только выиграют. Отрасль, наоборот, понесет убытки.

Быстрое решение

Если сравнивать механизм товарных интервенций с упомянутыми выше мерами, то первый кажется более простым и четким. Мера не только должна помочь заполнить пустующие прилавки в случае необходимости, но и не предполагает долгого обсуждения в формате бизнес — правительство. Проект акта о проведении интервенций, как указано в постановлении правительства, должны внести в течение 10 рабочих дней с момента обращения субъекта.

Скорее всего, при использовании этого механизма удастся избежать и резкого взлета цен после окончания процесса. Такой исход предрекают после завершения заморозки.

С 2001 года в России, напомнил ТАСС, существует практика государственных интервенций по закупке и продаже зерна. Его приобретают осенью для поддержки производителей у аграриев в интервенционный фонд. А зимой и весной продают — чтобы не допустить роста цен.