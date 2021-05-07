Правительство будет сдерживать цены на лекарства с помощью интервенций

Правительство РФ распространило действие механизма товарных интервенций, который смогут применять при повышении цен на непродовольственные товары. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Госрезервы можно будет использовать для товарных интервенций при резком повышении цен — на 20% и выше. Этот механизм коснется в том числе и лекарственных препаратов. Прежде такой механизм применялся только для сдерживания цен на продукты и топливо.

Этот механизм позволит держать цены на важные товары под контролем, отметили в кабмине.

Согласно постановлению, для использования механизма региональные власти должны обращаться в Росрезерв. Ведомство после этого должно получить оценку относительно целесообразности интервенции от Минпромторга или Минздрава. При положительной оценке правительство подготовит акт.

Кабмин в марте продлил соглашения о стабилизации цен на сахар до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября.

В преддверии майских праздников в России поднялись цены на свинину и баранину. Производители предупредили ретейлеров об увеличении стоимости на 5–25%.