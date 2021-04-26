Экспорт бензина могут запретить. Это поможет обычным россиянам и ударит по отрасли

Правительство готовится к запрету вывоза бензина из страны. Нефтепродукт хотят внести в список товаров, вывоз которых может быть временно остановлен. По мнению специалистов, от этой меры могут выиграть потребители, но отрасль понесет убытки.

Правительство России запустило формальную подготовку к введению запрета на экспорт бензина. Чиновники хотят включить топливо в ряд важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых может быть ограничен. По данным «Коммерсанта», Министерству энергетики дали поручение подготовить проекты актов об установлении временного экспорта некоторых нефтепродуктов.

Перечень «существенно важных для внутреннего рынка товаров» возник в 2007 году, когда в России был рост цен на продовольственные товары — например, зерно, продукты из молока, растительное масло.

Последствия запрета

Такая неожиданная мера может привести как к положительным, так и отрицательным последствиям. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил «360», что запрет на отправку бензина в другие страны может привести либо к стабилизации цен, либо к их понижению на российском топливном рынке.

Произойдет насыщение внутреннего рынка, компаниям будет некуда девать топливо. Соответственно, конкуренция будет больше, цена упадет — и потребитель это почувствует Игорь Юшков.

Юшков также отметил, что мера может быть принята, когда начинается новая волна роста цен. В таком случае важно не дать ценам взлететь и дождаться, когда сработают соответственные рыночные механизмы.

Тем не менее, по словам Юшкова, на протяжении долгого времени мера действовать не будет, иначе компаниям будет невыгодно производить топливо — может появиться дефицит. Эксперт отметил, что такие меры экстренные и вряд ли их будут принимать в последующие годы.

От запрета выиграет конечный потребитель, но при введении этой меры будут и пострадавшие. По мнению Игоря Юшкова, ими станут такие компании, как «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть» и «Лукойл».

Руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что в отрасли перестанут повышать зарплату и открывать заправки, а конкуренция не увеличится.

Эксперт также отметил, что на внутреннем рынке остается 90% бензина и только 10% идет на внешний.

«Если говорить о товарной группе, то основная масса экспортируемого нефтепродукта — это дизельное топливо. 50% идет на внутренний рынок и остальные 50% — на экспорт», — добавил Баженов.

Собеседник напомнил и про другие проблемы отрасли. По его словам, в нефтепереработку падают инвестиции, сжимается розничный сектор и нет развития нефтепродуктового розничного сектора.

Сдерживание цен

В апреле в правительстве обсуждали планы для сдерживания роста цен на топливо в те периоды, когда спрос на него высокий. Чиновники не исключали введение сезонного эмбарго на вывоз бензина в другие страны. Однако министр энергетики Александр Новак заявлял, что пока эту меру не планируют вводить. По его словам, эмбарго нужно тогда, когда ведутся весенние полевые и осенние полевые работы.

В декабре прошлого года правительство России подготавливало пакет мер по стабилизации и уменьшению цен на такие необходимые продукты, как хлеб, сахар, подсолнечное масло. После этого министр экономического развития Максим Решетников объявил заморозку цен.