Правительство России решило контролировать цены на товары и услуги. Так власти смогут реагировать на их потенциальный рост и при необходимости сдерживать цены. И в этой сфере главное — не перегнуть, сделав контроль слишком жестким. А также научиться договариваться с бизнесом.

Цены в руках государства

Правительство решило ввести постоянный мониторинг цен на товары и услуги. Это нужно, чтобы вовремя и правильно реагировать на их потенциальный рост. Усиление контроля позволит следить за ситуацией на рынке и заранее понимать, какие продукты начнут дорожать. А это поможет вовремя принимать меры для сдерживания цен.

Для каждого ведомства подготовлен свой спектр продукции. Например, Минэнерго будет следить за ценами на бензин и дизель, Минцифры — за услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальными услугами. Минтранс отвечает за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом. Услуги дошкольного воспитания, общего и среднего образования будет мониторить Минпросвещения, а высшее образование — Минобрнауки.

В общем, контролироваться будет все: цены на продукты, алкоголь, табак, лекарства, бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны, бензин и дизель, услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, билеты на транспорт (кроме такси), в музеи и театры, услуги образования и цены на гостиничные номера.

Как отреагирует рынок?

Эксперт группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с «360» обратил внимание, что пока правительство только распределило между ведомствами направления, а конкретные действия не оговорило. Коренев отметил, что важно реализовать свою задумку рыночными методами.

По словам Коренева, есть неподтвержденная информация, что производители мяса птицы добровольно, без государства, договариваются с ретейлом на заморозку цен.

Это эффективный механизм, он показывает социальную ответственность бизнеса и готовность бизнеса не ждать каких-то указаний сверху жестких, а искать пути, которые будут взаимоприемлемы и для розничной торговли, и для производителей, и для конечного потребителя Алексей Коренев.

Коренев добавил, что это хороший сценарий. Ведь если государство будет регулировать, оно, во-первых, может опаздывать с принятием решений. Власти просто не смогут успевать за скачками цен на отдельные виды продукции. Во-вторых, если жестко обрубать цены, это приведет к дефициту. В то же время прямые договоренности, пусть и неформальные, между производителями более эффективны, считает Коренев.

По мнению собеседника, на инфляцию действия правительства не повлияют. Проблема в другом — будет ли производителям выгодно следовать сценарию, который оговорило государство. Может быть такое, что себестоимость продуктов станет выше, чем зафиксированные властями цены.

«История с гречкой, сахаром, растительным маслом, зерном показала, что, если не держать руку на пульсе, государство будет все время опаздывать. Действия последние были запоздалые. Уже возникал всплеск цен, уже начинался ажиотаж. Ведь для того чтобы возник дефицит, достаточно, чтобы не хватало товара всего на 5%. А цены взвинчиваются отчасти из-за того, что возникает ажиотажный спрос. Чтобы ажиотажного спроса не возникло, на такие вещи нужно успевать реагировать до того, как возникла волна паники», — сказал Коренев.

По его мнению, рынок вряд ли отреагирует на инициативу правительства. Цены никто не взвинтит и не опустит, потому что это невыгодно.

Легкий контроль

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в беседе с «360» обратил внимание, что важно налаживать контроль не только на уровне ретейла. Ведь о потенциале подорожания товаров ретейлу становится известно за два-три месяца до фактического увеличения цен. А производители узнают об этом еще раньше.

«Государство пытается решать свои проблемы не теми путями, как нужно было. Но все остальные требуют серьезного финансирования. А государству проще все сделать бесплатно — за счет бизнеса, производителя. Насколько это правильно — история покажет», — сказал он.

Предупреждение для желающих

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в разговоре с «360» отметил, что идея правительства мониторить цены — положительная. Более того, вопросом озаботились не какие-то ведомства, а премьер-министр Михаил Мишустин.

«Решение правительства о том, что ведомства, курирующие алкогольную продукцию, другие, должны следить за ценами, — это справедливое и правильное требование, это их работа. Уже в этом положительно: кто-то будет контролировать рост цен», — сказал Юденков.

Среди хороших последствий инициативы правительства собеседник отметил, что сам факт, что государство мониторит цены, будет предупреждением для желающих их повысить. Исходя из этого, бизнес не будет совершать таких ошибок.

Юденков обратил внимание, что США напечатали столько долларов, что они способны изменить фон рынка. Около 70% мировой торговли осуществляется в долларах, а большое количество валюты приводит к росту цен на все. В первую очередь на нефть, хотя мир не испытывает дефицита ресурса. То есть если будет избыток мяса или зерна, то огромное количество напечатанных долларов толкнет к повышению цен на эти продукты. Как раз тут отлично сработает сценарий правительства России по мониторингу цен и контролю их роста.