Вылечим ковид водкой и экзорцизмом. Топ абсурдных фейков пандемического года

Когда коронавирус только появился, слухов и нелепых мифов о нем ходило много. Например, что заражаются только китайцы, саму болезнь можно вылечить водкой и сауной, и вообще, новый вирус — это наказание неверующим, а вакцинация — способ чипировать население Земли. И хотя сейчас такие теории кажутся особенно нелепыми, в мире остаются люди, которые верят в них. Выбрали самые абсурдные и популярные фейки о главной проблеме этого года

Коронавирус придумали в Китае и заражаются им лишь азиаты

Пандемия породила вспышку расизма. Первые случаи коронавируса в мире зафиксировали в Китае, в городе Ухань. Произошло это в конце прошлого года. С тех пор азиатов в чем только ни обвиняли.

Во-первых, появилась теория, согласно которой вирус разработали в китайской секретной лаборатории. Пандемия же началась в результате некой утечки.

Во-вторых, появился еще один миф — COVID-19 болеют исключительно азиаты. Однако позже этот фейк изжил себя. Произошло это, когда вирус действительно широко распространился по планете. Тогда болеть начали люди абсолютно разных национальностей.

Вирусолог Александр Чепурнов, который участвовал в разработке вакцины против первого китайского коронавируса, а также вакцин против африканских лихорадок Эбола и Марбурга, отметил, что это не первый раз, когда люди уверены в невосприимчивости к той или иной болезни определенной нации.

«Я напомню еще одну вещь, лет 15-20 назад была легенда, что русские СПИДом не болеют. Все дело оказалось в пограничном кордоне. Как только наши граждане стали активно путешествовать по миру, выяснилось, что болеют, да еще как», — цитирует вирусолога «Московский комсомолец».

Лечение водкой и сауной

Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свой способ защиты от коронавируса. Он предлагал защищаться частым мытьем рук, своевременным завтраком, обедом и ужином, а также хождением в баню и профилактическим приемом водки.

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 грамм в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус. Но не на работе», — заявил президент Белоруссии.

Этот миф развеял Роспотребнадзор. На сайте Центра гигиенического образования объяснили, что употребление алкоголя при коронавирусе не только не помогает, но может и навредить.

Экзорцизм против COVID-19

Итальянский архиепископ Карло Мария Вигано призвал людей провести всемирный обряд экзорцизма. Священнослужитель бы уверен, что это поможет изгнать коронавирус и победить «сатану».

Американский проповедник и ведущий религиозной передачи «Победоносный голос верующего» Кеннет Коупленд, в свою очередь, пообещал своим последователям вылечить их от COVID-19 — через экран телевизора. Мужчина даже провел сеанс «исцеления» в эфире телепрограммы.

Для этого проповедник намазал ладонь маслом, поднес ее прямо к камере и предложил зрителям в ответ приложить свою руку к экрану телевизора. Затем желающие исцелиться должны были поблагодарить Иисуса, а также повторить за Коуплендом пару фраз: «Я не больной, который пытается исцелиться. Я исцеленный, хоть дьявол и пытается заразить меня».

Некоторые другие священнослужители также заявляли, что коронавирус — это наказание за отсутствие у людей веры. Однако были и те, кто попытался объяснить несостоятельность этой теории.

Манипуляции правительства и опасные маски

Однако самой популярной группой фейков, по данным исследователей из группы «Мониторинг актуального фольклора», стали «личные свидетельства» о пустых больницах и рассказы об отсутствии опасности коронавируса.

Сюда же можно отнести и теории о манипуляциях правительства под предлогом пандемии, которую и придумали ради управления людьми. Медики же, по мнению конспирологов, фальсифицируют диагнозы, чтобы получить некие выплаты.

Более того, носить маски, оказывается, опасно для здоровья: это лишь повышает риск заражения, считают любители теорий заговора.

Чипы от Билла Гейтса под видом вакцинации

Есть теория заговора, согласно которой за созданием СОVID-19 стоит основатель Microsoft Билл Гейтс. Якобы он хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса.

Сторонники этой версии ссылаются на выступление предпринимателя на конференции TED пять лет назад. Тогда Гейтс заявил, что наибольшую угрозу для человечества представляет не ядерная война, а появление смертельного вируса. Масло в огонь подлило и выделение фондом основателя Microsoft 300 миллионов долларов на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины.

Во всем виноваты вышки 5G

Сторонники теории о вреде 5G для здоровья человека с появлением коронавируса тут же обвинили во всем технологии. Согласно этой версии, пятое поколение мобильной связи заставляет молекулы кислорода колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду. В результате они не могут связаться с гемоглобином в крови, и человек начинает страдать от нехватки кислорода.

Подтверждение этому сторонники теории находят в том, что Ухань был одним из первых городов, где к осени 2019 года начали тестировать 5G-сети.

Вертолеты дезинфицируют Москву

Весной в социальных сетях также появилась информация, что в Москве планируют по ночам распылять специальные средства для дезинфекции с помощью военных вертолетов. Жителям города якобы даже советовали с 23:00 до 05:00 не выходить на улицу и закрыть окна и балконы. Однако эти слухи опровергли.

Позднее множество похожий историй ходили по чатам в разных регионах страны.