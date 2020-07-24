Пандемия ради слежки. Как конспирологи превратили Билла Гейтса в мирового злодея

«Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение», — заявил Гейтс. Основатель Microsoft видит причину возникновения подобных гипотез в желании сделать виноватым какого-то конкретного «негодяя».

Он напомнил, что фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал 250 миллионов долларов на борьбу с COVID-19. «Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин», — добавил предприниматель.

Ранее основатель Microsoft утверждал, что слухи вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей настолько глупы, что он даже не планирует их опровергать, сообщил Bussines Insider. «Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — подчеркнул Гейт.

Миллиардер опасается, что подобные домыслы могут привести к массовым отказам от прививок, что затруднит формирование коллективного иммунитета.

Как родилась теория о чипировании

С момента вспышки COVID-19 в социальных сетях и СМИ набирают популярность слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс. Якобы пара стремится использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за человечеством.

Началось все с пользователя Twitter, который был связан с конспирологическим сообществом QAnon, пишет Forbes. Он выложил пост, где заявил, что основатель Microsoft якобы заранее знал о пандемии. Автор твита аргументировал это тем, что финансируемый фондом Гейтса британский Институт Пирбрайт владел патентом, который защищает разработку ослабленной формы коронавируса. Результат потенциально могут использовать как вакцину для профилактики респираторных заболеваний у животных.

В Сети эта теория стала очень популярной. Пользователи нашли старое видео TED Talks, где миллиардер рассказывает про угрозу нового вируса. Противники вакцин распространили ролик, который всего за несколько недель набрал 25 миллионов просмотров.

Правда, тогда Гейтс выступил на фоне вспышки эпидемии лихорадки Эбола в Африке. Он подчеркнул, что власти тратят крупные суммы на сдерживание ядерного оружия, а надо было бы вкладываться в предотвращение болезней.

«Мы не готовы сейчас к глобальным эпидемиям. Нет объединений эпидемиологов, подготовленных врачей», — отметил бизнесмен.

Он подчеркнул, что Эбола не передавалась воздушно-капельным путем. Однако следующая болезнь может быть гораздо опаснее, передаваясь по воздуху. При этом, по словам Гейтса, больные могут переносить болезнь без видимых признаков.

Не на руку Гейтсу сыграла и его колонка в The Washington Post. В материале предприниматель заявляет, что Вашингтон упустил возможность прекратить распространение COVID-19.

Почему люди этому верят

Занимающаяся аналитикой медиакомпания Zignal Labs выяснила, что дезинформация о связи миллиардера и COVID-19 на сегодня — самая популярная ложная теория о коронавирусе. Она обошла даже версию, что люди становятся жертвами новой болезни из-за радиоволн 5G.

Аналитики насчитали порядка 16 тысяч постов на Facebook. Их лайкнули или прокомментировали 900 тысяч раз. Десять самых популярных роликов на YouTube на эту тему весной за два месяца посмотрели 10 миллионов раз. С февраля по апрель связь Гейтса с пандемией упоминали в Сети и телепередачах 1,2 миллиона раз.

По словам научного сотрудника Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС Александры Архиповой, вера людей в подобные теории связана с чувством внутреннего контроля.

«В спокойном состоянии люди способны адекватно оценивать свои возможности, и происходящие события воспринимаются трезво. Но в ситуации стресса, если чувство внутреннего контроля понижается, включается реакция защиты. В этом случае создается образ внешнего врага, который все контролирует. Эта практика помогает восстановить чувство внутреннего контроля. При этом склонность верить в теории заговора никак не связана с уровнем образования, возрастом или полом», — подчеркнула Архипова.

Таким образом, конспирологические теории дают аудитории конкретного врага, который во всем виноват. В данном случае это Гейтс. Также подобные домыслы диктуют людям, что делать дальше. В ситуации с основателем Microsoft люди могут начать массово не соблюдать карантин, не делать тесты на коронавирус, а также отказываться от вакцин. Ведь это, по убеждениям многих, — лишь повод для чипирования.