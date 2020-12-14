Два китайских города на границе с Россией закрыли из-за нескольких случаев заражения коронавирусом. В Суйфэньхэ и Дуннине, провинция Хэйлунцзян, ввели режим военного положения. Всем жителям придется сдать тесты, а пока города закрыты. Так жестко власти государства пресекают распространение коронавируса. Эти методы помогли Китаю значительно снизить количество зараженных, чего не скажешь о многих других странах.

Первых заразившихся за последние месяцы в городах Дуннин и Суйфэньхэ выявили 11 декабря. Один из инфицированных работал на пункте пропуска «Дуннин» — «Полтавка», другой — разгружал импортные товары в приграничном торговом комплексе Суйфэньхэ. После этого количество заражений начало расти. 13 декабря в городах Суйфэньхэ и Дуннин выявили четырех новых больных. Сейчас в провинции Хэйлунцзян выявили семь больных СОVID-19 и двух бессимптомных носителей, передает Генконсульство России в Харбине.

С полуночи по местному времени 13 декабря руководство страны закрыло Дуннин и Суйфэньхэ. С городским уездом Дуннин приостановили транспортное сообщение. В нем самом также прекратил работу общественный транспорт, запретили передвижение на личных авто. Об этом сообщил Yicai со ссылкой на постановление властей. Перемещаться разрешено только военным, медикам и чиновникам, которые ответственны за борьбу с пандемией, а также торговым машинам с продуктами.

«В связи с обнаружением заболевшего, госучреждения, общественные организации и предприятия указанных городов обязуются ужесточить контроль над соблюдением профилактических мер по борьбе с распространением инфекции. Транспортное сообщение временно приостановлено. Въезд и выезд из городов для большинства жителей закрыт. Те же, кто нуждается в срочной медицинской помощи, которую не могут оказать в местных больницах, должны предварительно уведомить о своем отъезде власти», — цитирует сообщение сайт NBD.com.

Почтовые и коммунальные службы, рынки, супермаркеты и другие работающие учреждения должны передать властям результаты тестов на коронавирус всего персонала в течение пяти дней. Также их обязали подготовить документы о проведении проверки, подтверждающей отсутствие зараженных.

Также 11 декабря Китай в одностороннем порядке приостановил пропуск транспортных средств через государственную границу в пунктах пропуска «Дуннин» (сопредельный пункт пропуска на российской стороне «Полтавка») и «Суйэфэньхэ» (сопредельный пункт пропуска на российской стороне «Пограничный»). Об этом говорится на сайте Росгранстроя. В результате в Приморском крае, на границе с Китаем с российской стороны, скопились 265 фур, что следует из сводки Дальневосточного таможенного управления. К утру 14 декабря движение все еще не возобновили, рассказал «РИА Новости» представитель Дальневосточного таможенного управления.

Эффективно в Китае, но не в России?

Первые случаи коронавируса в мире зафиксировали именно в Китае, в городе Ухань. Произошло это в конце прошлого года. После этого государство несколько месяцев лидировало по количеству заражений. Однако правительство ввело серьезные ограничительные меры. В рамках борьбы с пандемией руководство страны ограничивало транспортное сообщение и закрывало целые регионы на жесткий карантин.

Сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, в КНР зафиксировали 94 328 случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: в США — более 16 миллионов, в Индии — более девяти миллионов, в Бразилии — более шести миллионов.

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил китайские методы борьбы с распространением коронавируса, однако счел их не подходящими для российской столицы. Об этом он заявил в анонсе программы «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Конечно, китайский метод эффективен. Но я считаю, что он вообще не применим к нам», — подчеркнул Собянин.

Ранее методы борьбы с коронавирусом в Китае и России сравнил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Он отметил, что благодаря профилактике в КНР смогли добиться отличных результатов, и выступил за точечные ограничения по России.

«Например, на рынке Китая выявили больного — закрыли сегмент города и несколько миллионов граждан поголовно обследовали. Выявленных тут же просанировали и забыли об этом», — отметил Онищенко.

Если же город просто закрыли, необходимых результатов это не дало бы, считает Онищенко. Ведь многие инфицированные могут переносить вирус бессимптомно.

«Карантин эффективен в эпидочаге, а Москва с 12 миллионами жителей — это не очаг, а большой город», — отметил бывший главный санитарный врач страны.