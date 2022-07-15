Трамп принял решение об участии в следующих президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение об участии в выборах 2024 года. При этом политик отказался его озвучить, сообщил журнал Intelligencer — New York.

Трамп пока не решил, когда объявит о своем решении: до или после промежуточных выборов в конгресс. Он выразил уверенность в победе в случае участия в президентской гонке.

«Смотрите, я чувствую большую уверенность в том, что выиграю, если решу участвовать», — заявил экс-президент.

Известный предприниматель занимал пост главы государства с 2017 по 2021 годы. Его сменил член Демократической партии Джо Байден, который был 47-м вице-президентом США.

Нынешний президент часто попадает в неловкие ситуации на публике. У 79-летнего Байдена проблемы с координацией и памятью — он пользуется шпаргалками, но все равно не может избежать конфузов.