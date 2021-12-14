СМИ: ВОЗ направила специалистов в Южный Судан после вспышки смертельного заболевания

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправились в штат Джонглей Южного Судана, где произошла вспышка неизвестного заболевания. Количество летальных исходов уже выросло до 89 человек. Об этом сообщила служба новостей «Би-би-си» со ссылкой на представителя организации Шейлу Байя.

Собеседница пояснила, что речь идет о регионе, сильно пострадавшим от последнего наводнения. Представители местных медицинских служб уже доложили, что тесты на холеру дали отрицательный результат.

«Мы отправили на место группу быстрого реагирования для оценки рисков и расследования. Специалисты соберут образцы у заболевших людей. По последним данным, умерли 89 человек», — заявила Шейла Байя.

Представитель ВОЗ отметила, что возвращения в столицу с образцами специалистов ждут уже в среду.

Агентство Sahara Reporters уточнило, что сильные дожди, которые привели к наводнению в штате Джонглей, обрушились на минувшей неделе. Попавшая на удобренные поля вода попала в питьевые колодцы. Это привело к падежу скота и заболеваниям людей.

Министр земли, строительства и ЖКХ штата Лам Тунгвар Куэйгвонг отметил, что в регионе увеличились случаи заражения малярией. Ситуацию осложняет то, что вода пока не ушла и жители остаются без доступа к продовольствию и другим жизненно важным товарам.