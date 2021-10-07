Малярия оказалась сложнее коронавируса. Ученые объяснили, почему вакцину делали 30 лет

ВОЗ впервые порекомендовала к использованию вакцину против малярии. Ежегодно болезнь становится причиной гибели сотен тысяч детей. По словам врачей, создать прививку от малярии было гораздо сложнее, чем от коронавируса, потому что ее возбудитель постоянно мутирует.

«Человечество давно мечтало об эффективной и безопасной вакцине от малярии, и этот исторический день настал», — заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

На разработку вакцины RTS,S ушло более 30 лет, а рекомендацию ВОЗ дала на основе результатов продолжающегося пилотного проекта в Гане, Кении и Малави. В ходе него с 2019 года было привито более 800 тысяч детей.

Первые результаты испытаний по вакцине были опубликованы в 2015 году. Они показали, что вакцина может предотвратить примерно четыре из 10 обычных случаев и три из 10 тяжелых случаев малярии, а также привести к тому, что количество детей, нуждающихся в переливании крови, снизится на треть.

Однако были сомнения в эффективности вакцины в реальной ситуации, так как ребенку необходимо ввести четыре дозы, чтобы она сработала. Первым трем дозам дают месячный перерыв в возрасте пяти, шести и семи месяцев, а последняя ревакцинация необходима примерно в 18 месяцев.

Пилотный проект в Гане, Кении и Малави доказал ее эффективность и безопасность. Вакцина привела к снижению заболеваемости тяжелой малярией на 30%, а также не имела отрицательного воздействия на другие плановые вакцины или иные меры по профилактике малярии.

«Долгожданная вакцина — это прорыв в науке, а также в деле защиты здоровья детей и борьбе с малярией. Использование вакцины в качестве дополнения к существующим методам предотвращения малярии поможет ежегодно спасать тысячи юных жизней», — подчеркнул Гебрейесус.

Вакцину планируют внедрить в странах Африки к югу от Сахары и в других регионах с умеренным и высоким уровнем передачи малярии.

Опасность малярии

Малярию вызывает паразит, вторгающийся в кровяные тельца человека и разрушающий их, чтобы размножаться. Он распространяется через укусы комаров. До вакцины бороться с малярией помогали лекарства от паразитов, противомоскитные сетки и обработка помещений инсектицидами.

Эти средства доступны далеко не всем, ведь в основном болезнь распространена в Африке. Там в 2019 году от малярии умерли более 260 тысяч детей. А финансирование антималярийных программ уменьшилось.

По сообщениям ООН, в 2019 году на борьбу с болезнью выделяли лишь три миллиарда долларов вместо необходимых 5,6 миллиарда. Ежегодно 200 миллионов человек заражаются малярией, из которых 400 тысяч неизбежно умирают. Большинство летальных исходов в Африке приходится на детей, не достигших пяти лет.

И все же ВОЗ добилась больших успехов в борьбе с малярией. Как рассказал глава организации, смертность от болезни за 21 год сократилась вдвое, а в некоторых регионах планеты болезнь была полностью ликвидирована.

В мире существует более 100 видов малярийных паразитов. Вакцина RTS,S нацелена на наиболее опасный и распространенный в Африке вид — Plasmodium falciparum.

Разработка вакцины

На фоне коронавируса, против которого удалось разработать вакцину за год, кажется удивительным, что вакцину против малярии делали 30 лет. На это есть несколько причин.

Малярию вызывает паразит, который гораздо коварнее и изощреннее, чем SARS-CoV-2. Об этом «360» рассказал директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Игорь Красильников.

«Возбудитель малярии имеет достаточно сложную природу и проходит несколько генераций. На каждой генерации возникают свои антигены. Если делать вакцину против одной генерации, то она не будет работать против других. В этом заключалась основная сложность», — отметил он.

Малярию вызывает плазмодий — паразитический одноклеточный организм, тогда как к ковиду приводит именно вирус. Вирусы используют разные механизмы воздействия на человека, поэтому и иммунная система против возбудителя работает иначе. Против малярии антитела вообще ничего не значат.

Малярия постоянно эволюционирует и находит способы уклониться от иммунной системы. Именно поэтому для того, чтобы получить хотя бы ограниченную защиту от малярии, ей нужно заразиться несколько раз. Более того, она продолжает мутировать даже внутри организма человека, заражая клетки печени и красные кровяные тельца.

По словам инфекциониста Маргариты Нагибиной, часто проходит минимум 10 лет от момента разработки вакцины, ее апробирования, проведения подсчетов, наблюдений до внедрения.

«А еще я думаю, что дольше разрабатывали, потому что нет такой массовой заболеваемости по всему миру, чтобы это было очень актуально. <…> От коронавируса все-таки вакцина была нужна всем, потому что заболевание распространилось по всем странам. Это тоже сказалось на скорости», — заключила эксперт.

Разработка вакцины против малярии похожа на прибивание желе к стене, и RTS,S сможет воздействовать только на спорозоитную форму паразита. Это стадия между укусом комара и попаданием паразита в печень. Именно поэтому вакцина эффективна только на 40%.