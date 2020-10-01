Программу возврата денег за путешествия по России продлили. Как сделать кешбэк «бесконечным»

В России продлили программу возврата денег за путешествия по стране, а ее условия существенно улучшили. Например, убрали требование о минимальной стоимости тура. А возврат по одной карте ограничили 20 тысячами рублей. Но есть способ получать практически бесконечный кешбэк.

В этот раз приобрести тур можно будет и на новогодние праздники — поездки возможны до 10 января 2021 года. Продолжительность тура или проживание в отеле сократили с четырех до двух ночей, убрали требования по цене туров от 25 тысяч рублей. А кешбэк увеличили до 20%, но не более 20 тысяч рублей на одну карту «Мир». Ранее максимум ограничивался 15% стоимости путевки или 15 тысячами рублей.

Плюс агрегаторы

Во время первого этапа программой воспользовались около 70 тысяч россиян. Суммарно они приобрели туров на 1,4 миллиарда рублей, рассказал «360» вице-президент Ассоциации туроператоров России, советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

«То, что второй этап действует на более интересных условиях, позволит россиянам отправиться в туры, включая новогодние праздники. Это очень хорошо. То, что в новой программе скидка 20%, нет минимальной стоимости тура, минимальное количество ночей две, а не четыре, будет способствовать новым путешествиям», — уверен Горин.

В программе примут участие российские агрегаторы, что расширит перечень предложений. Их список в ближайшее время появится на сайте Ростуризма. Туров с кешбэком на сайтах Вооking.соm и других зарубежных аналогах не будет.

«Деньги туристы получат в течение пяти дней с момента оплаты. В мире это беспрецедентный процент по кешбэку. Средние ставки по кешбэку от одного до 10% по аналогичным программам за рубежом. 20% нет ни в одной стране мира», — добавил Горин.

Бесконечный кешбэк

Чтобы воспользоваться предложением, нужно забронировать тур на сайте мирпутешествий.рф либо напрямую у оператора — участника программы. Их наименования появятся на сайте с момента рестарта программы. Предоставлять или просить при заселении какие-либо документы для получения кешбэка туристу не нужно.

«Нужно помнить, что оплата [должна проводиться] только в интернете и только картой „Мир“, зарегистрированной в программе лояльности „Мир“. По одной карте человек сможет сделать не менее трех покупок туров с кешбэком», — отметил Горин.

Правда, максимальный возврат за приобретенные по одной карте туры все равно не превысит 20 тысяч рублей. Но никто не запрещает оформить карты «Мир» сразу в нескольких банках либо воспользоваться картами родственников. Теоретически можно купить бесконечное количество туров, если оплачивать их разными картами.

«Принципиальное преимущество этой акции то, что „распродажа“ продлится полтора месяца. В первой акции — с учетом той неопределенности, которая была, — туристам не хватило времени», — сказал Горин.

Программа возврата части стоимости туров по России стартовала 21 августа. В первую же неделю предложением воспользовались 50 тысяч россиян. Лидером по количеству бронирований стал Краснодарский край, сообщали в пресс-службе Ростуризма.

Средняя цена тура на Кубань составила 57,7 тысячи рублей за девять ночей. На втором месте — Крым с показателем 56,9 тысячи за такую же продолжительность отдыха. На третьем — Ставропольским край (82,4 тысячи за 11 ночей). Помимо юга, россияне охотно посещали Москву и Санкт-Петербург. Недельный отдых там обошелся туристам примерно в 41,9 тысячи и 42 тысячи рублей соответственно.