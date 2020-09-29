Принудительный «Мир». С 1 октября пенсии будут переводить только на российские карты

С 1 октября все социальные выплаты и пенсии россиян станут зачисляться только на карты «Мир». Получить деньги на карточку другой платежной системы будет невозможно. С одной стороны, считают эксперты, страна обезопасила себя от возможных санкций Запада. С другой, такой принудительный перевод выглядит как навязывание услуги.

С 1 октября пенсионерам и получателям социальных пособий будут переводить выплаты только на карты российской платежной системы «Мир». На Visa или MasterCard деньги зачислять перестанут. Изменения не коснутся тех, кто получает пенсии на почте, или тех, кому их зачисляют на банковский вклад без оформления карты.

Остальным следует поторопиться, чтобы успеть оформить карту в банке, через который им выплачивается пенсия или пособия. После этого реквизиты счета необходимо передать в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства или в МФЦ. Также это можно сделать в личном кабинете на сайте ПФР, заполнив заявление о способе доставки пенсии.

Как работает карта «Мир»

Постройка инфраструктуры карты «Мир» почти завершилась, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Хотя потенциал развития платежной системы остается большим. Впереди — развитие на страны СНГ, расширение функционала и так далее.

«Но в целом мы понимаем, что для выполнения платежей от правительства к частным лицам она свои задачи выполняет достаточно успешно. Думаю, в следующем году подвинтят оставшиеся винтики. И все будет уже закончено, можно будет отмечать некую победу», — добавил он.

Первые месяцы после запуска система работала не в полном режиме, бывали технологические сбои, напомнил экономист Никита Масленников. К настоящему моменту функционирование системы выровнялось, и нареканий к ней нет. Но пока карты «Мир» принимают не во всех странах. А только, как отмечается на странице платежной системы, в Армении, Белоруссии, Южной Осетии, Казахстане, Турции и Киргизии.

«Карта в сегменте российского финансового рынка работает вполне надежно и стабильно. Что касается международных транзакций, здесь помешал коронавирус. И ничего вразумительного сказать невозможно. Вроде бы работает. Но объем операций резко сократился. То, что происходило летом в Турции, не совсем показательно, чтобы оценить, как она работает при международных транзакциях», — уточнил Масленников.

Карты «Мир» — единственный способ безналичного расчета в Крыму. Visa, MasterCard или Maestro на полуострове не работают. В остальном «Мир» ничем не отличается от карт других платежных систем.

«Мы живем в эпоху, когда все платежные инструменты примерно одинаковы. Карты „Мир“ — это изначально не проект про плюсы для клиентов, а про национальную безопасность. В этом качестве она хорошо, полноценно и адекватно сконфигурирована», — отметил Достов.

В обход рыночной конкуренции

По мнению независимого экономического эксперта Антона Шабанова, обязательный перевод получателей социальных платежей на «Мир» не соответствует рыночной конкуренции. Такой маневр дает карте преимущества перед Visa или MasterCard.

«Это выглядит немного не рыночно, немного не конкурентоспособно. Это выделяет карту „Мир“ среди своих конкурентов», — уверен Шабанов.

Россия постоянно находится под угрозой новых санкций, и если их распространят на банковский сектор, отключат от системы SWIFТ, то работа Visa и MasterCard прекратится. Но, по мнению аналитика группы компаний «Финам» Алексея Коренева, объяснение это формальное. На самом деле «не так все страшно».

К свободной рыночной конкуренции принудительный перевод на карты мир отношения не имеет. По сути это навязывание услуги.

«Если вы помните, для тех, кто претендовал на компенсацию отпуска в пределах России, обязательное было требование — оплата картой „Мир“. Если платишь не картой „Мир“, на компенсацию претендовать не можешь. Крохоборство это», — пояснил Коренев.

Для России ничего удивительного в этом нет. В целом, практически все страны защищают свои платежные системы, в том числе и протекционистскими методами. Только там граждане могут подать жалобу в международный суд. В РФ же пострадавших иностранцев не будет, а россияне «как-то уже и привыкли».