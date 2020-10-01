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    01 октября 2020, 09:33

    Программу кешбэка за путешествия по России продлили до января 2021 года

    Андрей Иванов

    Правительство продлило программу кешбэка за туры по России до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление опубликовал сайт Кабмина.
    Программу кешбэка за путешествия по России продлили до января 2021 года

    «Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы», — говорится в сообщении правительства.

    В программу внесли некоторые изменения: продолжительность тура или проживания в гостинице сократили с четырех до двух ночей и убрали ограничение минимальной стоимости путевки. Оплачивать поездку необходимо картой «Мир», как и прежде.

    Программа кешбэка за путешествия по России стартовала 21 августа. Сейчас туристы могут вернуть до 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее 15 тысяч рублей). Правительство выделило на частичную компенсацию стоимости путевок 15 миллиардов рублей.

    Россияне высоко оценили это нововведение, а Ростуризм предложил оставить программу на постоянной основе. За первую неделю туры с кешбэком купили 50 тысяч россиян.

    Новости SMI.FM