Программу кешбэка за путешествия по России продлили до января 2021 года

«Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы», — говорится в сообщении правительства.

В программу внесли некоторые изменения: продолжительность тура или проживания в гостинице сократили с четырех до двух ночей и убрали ограничение минимальной стоимости путевки. Оплачивать поездку необходимо картой «Мир», как и прежде.

Программа кешбэка за путешествия по России стартовала 21 августа. Сейчас туристы могут вернуть до 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей (ранее 15 тысяч рублей). Правительство выделило на частичную компенсацию стоимости путевок 15 миллиардов рублей.

Россияне высоко оценили это нововведение, а Ростуризм предложил оставить программу на постоянной основе. За первую неделю туры с кешбэком купили 50 тысяч россиян.