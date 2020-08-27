Туры с кешбэком приобрели 50 тысяч россиян

В Федеральном агентстве по туризму сообщили, что туры по России с кешбэком пользуются спросом. В рамках программы туры уже приобрели более 50 тысяч россиян.

Программа, стимулирующая покупать туры по России набирает обороты. По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, программой воспользовались 50 тысяч человек на общую сумму 900 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости».

Также Догузова добавила, что все, кто воспользовался предложением, получают кешбэк в течение пяти дней.

Самыми популярными осенними направлениями оказались Краснодарский край, Крым и Севастополь. Недалеко ушли оздоровительные туры в Московской области и Алтайском крае. Также отметилась Тюменская область, Казань, Петербург и регионы вдоль Волги.

За отдых в городах Подмосковья туристы могут получить кешбэк по карте «Мир». Для этого надо успеть забронировать тур до 28 августа.Еще одно условие — нужно выбрать проживание стоимостью не менее 25 тысяч рублей за четыре ночи.