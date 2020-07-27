«Хитрая стратегия» или теория заговора?

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус «ни разу не видел» Родченкова и не общался с ним, поэтому не знает, жив ли тот. В теорию, согласно которой интервью могло быть «хитрой стратегией» Всемирного антидопингового агентства (WADA), собеседник «360» не верит.

Родченков не связан с WADA. Тем более, позиция совершенно разная: WADA выступила за доступ чистых спортсменов, и ее исполком принял такое решение, причем не ограничивая [их группой в] — 10 или 20 спортсменов. А просто дали критерии Юрий Ганус глава РУСАДА.

Глава РУСАДА настаивает, что чистые спортсмены должны участвовать в соревнованиях и «не должны отвечать за действия отдельных лиц и чиновников».

Поводом для интервью Родченкова Ганус считает выход его книги 30 июля.

«У него на этой неделе выходит книга в США, которая раскрывает всю допинговую историю. Она выходит прямо накануне заседания Конгресса по «акту Родченкова». Он был в центре всех допинговых нарушений, которые были. Но очень жаль, что он стал информатором не для наших правоохранительных органов, а для других», — заявил Ганус.

Во всем «виновата» реклама

Спортивный юрист, член правления общественной организации «Спорт и право» Артем Пацев согласен, что поводом для интервью стала реклама мемуаров.

Сейчас он или кто-то, кто выдает себя за него, пытается пропиарить книгу, которая выходит в конце июля. Это очередной способ привлечь внимание к своей книжонке. Ничего интересного сказать он не может, помимо того, что все уже слышали. Поэтому сейчас только накидывает на вентилятор непонятно что Артем Пацев спортивный юрист.

Пацев вспомнил, что «в своей первичной внешности» Родченков давал интервью не позднее мая 2016 года, «когда он впервые выступил с обвинениями о якобы сочинской допинговой программе, после чего началось первое расследование Ричарда Макларена».

После публикации расследования у сборной России возникли проблемы с допуском на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сам Родченков эмигрировал.

Григорий Родченков / кадр «Би-би-си»

«Как нам говорят, он попал в программу защиты свидетелей в США, поэтому его внешность якобы изменили, из-за опасений каких-то мифических кремлевских агентов. Наверное, этого он и опасается, если, конечно, он жив. Вероятность этого такая же, как всего остального», — считает эксперт.

Он отметил, что все последующие интервью Родченков давал либо в гриме, либо в маске, либо через специальный экран.