WADA выразило опасение в связи со скорым принятием «акта Родченкова»

Скорое принятия «акта Родченкова» всерьез обеспокоило большинство членов совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Закон носит экстерриториальный характер, и сфера его применения не ясна.

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Дискуссия состоялась во время заседания совета в Катовице, сообщил ТАСС. За принятие «Антидопингового акта Родченкова» (The Rodchenkov Anti-Doping Act) в октябре проголосовала палата представителей Конгресса США. Он распространяется на все соревнования, проводимые с правилами агентства, на лица, находящиеся вне юрисдикции Вашингтона, но не затрагивает североамериканские профессиональные лиги.

По сути, закон вводит уголовную ответственность за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов. «Акт Родченкова» также предусматривает возмещение ущерба жертвам сговора и защиту информаторов.

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Генеральный директор WADA Оливье Ниггли подчеркнул, что совет не выступает против самого акта. Но он хочет знать, как будет применяться имеющий экстерриториальную силу закон.

«Мне кажется, что процесс этого обсуждения достаточно открыт, поэтому, когда я читаю о том, что WADA лоббирует запрет акта, я с этим полностью не согласен. Просто мы не можем игнорировать вопросы, которые поднимаются всеми заинтересованными сторонами», — подчеркнул Ниггли.

Нормы «акта Родченкова» подразумевают возможность преследования со стороны США любого человека во всем мире, если он участвует в соревнованиях вместе с американскими спортсменами. В связи с этим о своем беспокойстве сообщили представители Олимпийского движения. Об этом заявил глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи-Битти.

«И для нас удивительно, что такая важная страна, как США, которая делает взносы в WADA, принимает закон с экстерриториальной юрисдикцией, в то время как основная часть профессионального спорта в США не является подписантом WADA», — посетовал он.