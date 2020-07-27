Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Россию призвали отстранить от Олимпийских игр в Токио. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заметил, что в этом деле нельзя делать каких-либо исключений.

Свое мнение Родченков изложил в интервью «Би-би-си», которое стало первым с 2019 года. Он уверен, что допускать на Олимпиаду нельзя даже отдельных атлетов.

«Россия должна быть полностью отстранена. <…> Те же самые сотрудники, которые подделывали и подменяли пробы во время Игр в Сочи в 2014 году, занимались подделкой документации и сейчас», — заявил экс-глава Московской антидопинговой лаборатории.

Он охарактеризовал ситуацию как «последовательную фальсификацию, которой занимаются день за днем». Родченков подчеркнул, что «мошенничество неописуемых масштабов» показало: Россия ничему не научилась.

ОИ-2020 в Токио перенесли из-за пандемии коронавируса на лето 2021 года.

В Великобритании в конце июля выйдет в продажу автобиография Родченкова «Как я развалил секретную допинг-империю Путина». В книге он рассказал о бойкоте Игр-1984 в Лос-Анджелесе.