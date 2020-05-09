Родченков выпустит книгу о разрушении «секретной допинг-империи Путина»

В аннотации говорится, что книга раскрывает «полную, настоящую историю» Родченкова, начиная с детства автора, «выросшего за железным занавесом», далее повествуя о его первой встрече с допингом в 22 года в МГУ и о последующей работе в советском Олимпийском комитете.

Главной темой автобиографии станет допинговый скандал в российском спорте в 2015 году, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) «разоблачило государственную программу допинга на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи». Выход книги намечен на 30 июля 2020 года.

В 2016 году Родченков эмигрировал в США и стал информатором WADA. Следственный комитет России завел против него уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что в 2015–2016 годах Родченков удаленно подменил данные допинг-проб российских спортсменов.