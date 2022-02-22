Признание Россией ЛНР и ДНР посчитали своевременным

Признание Россией независимости ЛНР и ДНР является своевременным решением. Таким мнением с «360» поделился руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Признание сейчас, наверное, своевременно. Те восемь лет, которые были даны нашему государству, мы наверняка не потратили даром. Мы укрепили и свои экономические возможности, и партнерские отношения по линии ОДКБ и другим странам, а также свои военные возможности», — сказал он.

Вопрос об административных границах, по его мнению, может иметь различные последствия.

«Мое предположение — это все будет решено в результате референдума или иного подобного действия на данной территории. Понять надо наверняка обеим сторонам, прежде всего украинской, что это должно быть добровольное решение населения территорий», — подчеркнул Насонов.

Президент Владимир Путин 21 февраля объявил о признании РФ независимости ЛНР и ДНР. Также он подписал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними. Парламенты Луганской и Донецкой народных республик 22 февраля ратифицировали документ.