2022 против 2014. Беженцы из Донбасса сравнили эвакуацию тогда и сейчас

Украинские беженцы «волны 2014» сравнили свой переезд с эвакуацией из Донбасса. По их словам, сейчас все организовано гораздо лучше. Ведь тогда приходилось рассчитывать только на свои финансы, не было возможности сразу устроиться в РФ на работу. Ведь работодатели просили российские паспорта, которых у того потока не было, в отличие от большинства представителей этой волны. Специалисты уверены, организовать все должным образом помог именно опыт восьмилетней давности.

Трудности 2014-го

Если сравнивать поток беженцев 2014 года с нынешней эвакуацией, сейчас все проходить гораздо организованнее, рассказала бывшая жительница юго-востока Украины Елена Клочко. Восемь лет назад она перебралась вместе с семьей в Ростовскую область.

«Смотрим последние новости, переживаем очень. Конечно, в первые дни [нынешней эвакуации] была полная неразбериха на границе. У нас родственники из Донецка простояли в пробках часов пять и потом еще почти сутки искали крышу над головой в Ростовской области. Но, если анализировать в целом, сейчас все мероприятия с беженцами более организованны, нежели восемь лет назад», — процитировало Клочко интернет-издание Znak.com.

Она отметила, что в 2014 году пунктов временного размещения (ПВР) было значительно меньше, хотя количество беженцев было сравнительно таким же.

«Нам повезло: были знакомые в России, и мы сразу же поехали к ним. Полагались только на себя. И никаких денежных выплат не было, в отличие от сегодняшней ситуации», — рассказала Клочко.

Более того, при приезде в Россию беженцам было сложно найти работу, отметила другая беженка — Юлия Кузнецова. Ведь тогда у жителей ДНР и ЛНР были свои паспорта, а у некоторых — все еще были украинские. Тем временем российские работодатели требовали гражданство РФ и постоянную прописку.

«Представьте, как на нас смотрели, когда мы приходили с такими паспортами устраиваться на работу?» — рассказала женщина.

Перед выборами в Госдуму в Донбассе получили паспорта РФ более 700 тысяч человек. Более того, в России организовали упрощенный порядок получения временного убежища для граждан Украины. В 2014 году сделать это было крайне сложно, пояснила другая беженка в Instagram-аккаунте «Ростов главный».

Опыт помог организовать новую эвакуацию

В 2014 году ситуация была другой. Тогда речь шла о беженцах, которые все бросали и убегали от смерти — буквально. Сейчас же у властей было время хоть как-то подготовиться, хотя бы обеспечить людей автобусами, организовать проезд. Об этом «360» рассказал полковник запаса, военный обозреватель Александр Жилин.

«Очень хорошо была решена проблема пересечения границы, без лишних формальностей. Но сравнивать не очень корректно. Все-таки все происходило по-разному. Тем не менее можно порадоваться за людей, которые, судя по всему, терпят гораздо меньше лишений, чем в те времена», — пояснил Жилин.

Схожую точку зрения высказала политтехнолог, политолог Алена Август. По ее словам, логично, что сегодня процессы организованы лучше. Даже тот печальный опыт был полезен. За счет него Россия поняла, как лучше действовать в таких ситуациях.

«Руководство страны понимает, что людям действительно необходимо. Помимо денег, выплат и прочего, есть и другая история. Знаю, что, например, огромное количество моих друзей поехало в южные территории помогать организовывать прием беженцев. У нас за эти годы, с 2014, выросло огромное волонтерское движение. Не только государство сейчас занимается приемом беженцев», — отметила Август.

Пример приема беженцев в отеле Азова

Это подтвердила и Наталья Удовенко — директор отеля «Прибой», расположенного в Азове, Ростовская область. Восемь лет назад она уже принимала беженцев. Услышав новости о том, что в регионе неспокойно, Удовенко сразу поняла, что людям нужно будет помогать вновь.

«Мы были готовы. Быстренько организовали продукты, питание. В данный момент у нас живет 159 человек. Все дети живут по пять человек в комнатах. У нас есть дополнительные резервы для кроватей. <…> Детки все в теплоте. В чистоте. Все сытые. Волонтеры работают с ними», — подчеркнула Удовенко.

Она отметила, что волонтеры приехали специально, чтобы работать с маленькими детьми: играть, заниматься. На месте и психологи. На охранных пунктах находятся казаки, Росгвардия и МЧС.

«МЧС вообще от нас не отходят. Ежедневный рейд проходит. Никто нас не оставляет. <…> Нам организована огромная помощь со стороны жителей города, со стороны структур всевозможных, каких-то фабрик кондитерских. Все нам привозят. У нас все абсолютно есть», — отметил Удовенко.

Поток беженцев из Донбасса в Россию

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля. Сначала об этом заявили власти ДНР, затем — ЛНР. В обращениях к жителям главы республик подчеркнули, что это связано со скорым наступлением Украины в Донбассе. Тогда украинская сторона отвергла все обвинения в подготовке военной операции.

Первой беженцев приняла Ростовская область. После этого о готовности разместить у себя жителей Донбасса заявили более 30 субъектов России. Среди низ — Крым, Московская и Ленинградская области. Также Владимир Путин поручил выделить деньги для беженцев — по 10 тысяч рублей. В тот же день Минфин перечислил эти средства в бюджет Ростовской области. В пресс-службе главы региона Василия Голубева уточнили, что на 08:00 21 февраля 1031 человек уже получил эту выплату. Это 25,9% от принятых заявлений.