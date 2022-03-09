«Цирконы», «Ночные охотники» и «Аллигаторы». Какое вооружение используют в российской армии сегодня

На вооружении России стоят уникальные комплексы «Калибр», «Искандер», «Буратино» и «Солнцепеки». В прошлом году прошли успешные испытания гиперзвуковой боеголовки «Циркон», а недавно Минобороны РФ показало, как в боевых условиях работают вертолеты «Аллигатор». Удерживая первенство в современном технологичном вооружении, Россия не забывает и обеспечивать своих солдат защитой.

На Украине воюет «Аллигатор»

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции на Украине используют самую современную технику. Недавно Минобороны поделилось видео разведывательно-ударного вертолета нового поколения Ка-52, также известного как «Аллигатор». Эти машины наносят авиационные удары по бронированной технике ВСУ.

На кадрах видно, как экипаж вертолета Ка-52, выполняя полет на предельно малой высоте, обнаружил цель, выполнил ее захват и уничтожил ракетами замаскированную технику противника.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с «360» отметил, что в мире нет аналога российского «Аллигатора». Кроме того, пояснил эксперт, сегодня нигде в мире не используют соосную схему у вертолетов из-за ее сложности: пара параллельных винтов вращается в противоположных направлениях вокруг общей оси.

Лучшее вооружение

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал «360», что в последнее время российская армия получила много современных образцов вооружения. Это модернизированные комплексы «Искандер», крылатые ракеты «Калибр», новые вертолеты Ми-28 «Ночной охотник», оборудованные специальным радаром.

«Это оружие нового поколения. Подобные аналоги есть и у США, Франция производит вертолеты и крылатые ракеты. Однако нужно понимать, в каких объемах они производят. Штаты имеют достаточно развитую оборонную промышленность, обладающую серьезным производственным потенциалом», — уточнил Владимир Орлов.

А вот та же Франция не может производить свое вооружение в значительные объемах, это показала и операция в Сахеле, и их участие в войне против Ливии в 2011 году, уверен эксперт. Он напомнил, как после трех дней войны французы заявили, что у них кончилось высокоточное оружие.

«Россия в этом отношении стоит, можно сказать, наравне с США. Мы с ними конкурируем, и Америка это признает. Обе страны производят весь спектр современного оружия. Да, у нас несколько отличаются характеристики, в чем-то мы лучше, в чем-то они, но в целом с Америкой у нас баланс», — сказал Владимир Орлов.

Скоростные боеголовки

На вооружение в российские войска поставляются новейшие крылатые ракеты большой дальности «Калибр», баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». Кроме того, идут поставки реактивных систем залпового огня и управляемые авиабомбы разных калибров.

В 2021 году в Баренцевом море прошел первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Запуск с подлодки показал, что доставлять гиперзвуковые ракеты можно скрытно и практически в любую точку Мирового океана. Боеголовку невозможно сбить, аналогов в мире у нее не существует. При этом ведутся разработки и более скоростных ракет.

«По своим характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными. В том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях — в ходе операций против террористов в Сирии», — сказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Уникальная защита

Важно знать, какое вооружение есть у противника, и заимствовать концепции, уверен Владимир Орлов. Так произошло с некоторыми элементами российской экипировки «Ратник». Однако нужно не просто взять идею, но и применить ее к своим условиям, подчеркнул эксперт.

«Мы развили их идею, и наш солдат получил дополнительную защиту от поражения осколками и вторичными элементами. Если учитывать статистику, большинство ранений военнослужащих при боевых действиях как раз приходится не на пули, а на осколки. И мы защитили российского солдата лучше, чем в американской армии», — подчеркнул Владимир Орлов.

В США таких комплектов мягкой брони нет, подчеркнул эксперт. Он добавил, что российский военно-промышленный комплекс не стоит на месте, а двигается вперед, развивает свои технологии и создает новые образцы вооружений.

Будущее за спутниками

По словам Владимира Орлова, сейчас в России идет активное развитие цифровизации поля боя, хотя спутников пока не так много, как у американской армии. Все их спутниковые системы, в том числе системы телефонии, — это системы двойного назначения. Даже глобальная спутниковая система Starlink Илона Маска используется Пентагоном как один из элементов системы связи и управления, уверен он.

«Они об этом прямо говорили, проводили испытания, тесты. Хотят к ней подключать свои беспилотники», — объяснил Орлов.

В России такой системы пока нет, но над ней активно работают лучшие специалисты.

«Сейчас на столе у Роскосмоса лежат проекты „Сфера“ и другие, которые будут обеспечивать связь нового поколения для наших вооруженных сил. При этом эта система тоже будет иметь и гражданское применение», — подчеркнул Владимир Орлов.

Он добавил, что современное российское вооружение отвечает самым высоким стандартам и россияне могут быть уверены: их безопасность обеспечена на должном уровне.