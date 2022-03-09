Взмах винта. Минобороны показало кадры уничтожения техники противника с высоты на Украине

Минобороны России опубликовало еще одни кадры специальной военной операции на Украине. На видео российские вертолеты уничтожают бронетехнику ВСУ.

Сначала в вертолеты заправили оружие, потом они поднялись в воздух, а затем на кадрах непосредственно запечатлен момент стрельбы по объектам противника.

В среду, 9 марта, Минобороны РФ также опубликовало видео с маршем колонны бронированной техники Вооруженных сил России. Она направилась в назначенный район в рамках спецоперации. Российские военные берут под контроль территории, занятые нацбатами, уточнил RT.

Тем временем представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что ракету «Точка-У», выпущенную нацистами, сбили в ДНР.