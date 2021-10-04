Пуск ракеты «Циркон» в Баренцевом море показали на видео

Атомная подлодка «Северодвинск» успешно выполнила первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море. Опубликованы кадры прошедшего пуска, на котором четко видна ракета.

На видео небо над Баренцевым морем озаряет яркая вспышка. После этого ракета с огромной скоростью движется вверх и скрывается в облаках. Запечатлено всего несколько секунд полета, кадрами поделилось Министерство обороны России. Это первый пуск гиперзвуковой ракеты с подводной лодки.

Стрельбу произвел экипаж атомной субмарины «Северодвинск». Именно эта подлодка несколько лет назад установила рекорд, который занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил РФ. Тогда с нее удалось на максимальное расстояние выстрелить крылатым «Калибром».

Запуск «Циркона» с подводной лодки показал, что есть возможность скрытно доставлять гиперзвуковые ракеты практически в любую точку Мирового океана. При этом перевооружить российские силы на гиперзвук будет не настолько дорого, как кажется на первый взгляд. На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию еще в 2019 году.

Пока испытания «Циркона» будут продолжаться. Планируется, что на гиперзвук может перейти российский флот, в том числе те корабли, которые в данный момент находятся на стапелях.