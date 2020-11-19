Вооружен и опасен. Как распознать ревнивца, способного на убийство

В Башкирии бывший муж зарезал воспитательницу детского сада прямо на рабочем месте. В конце августа подобный случай произошел в Подмосковье. В Ленинградской области ревнивец расправился с женщиной в ТЦ, а на Алтае бывший уголовник попытался отрубить избраннице руки топором. Что роднит эти случаи и как уберечься от агрессии — в материале «360».

Убийство воспитательницы в Башкирии

17 ноября в башкирском селе Старые Киешки погибла воспитательница детского сада Ильвира Лукманова. Пьяный бывший муж пришел к ней на работу и несколько раз ударил ножом. Мужчину задержал учитель физкультуры — садик находится в одном здании со школой. Дети в этот момент были в других помещениях. Ильвира погибла в машине скорой помощи. Женщине было 47 лет, у нее остались двое взрослых детей.

Мать погибшей рассказала «360», что пара развелась 30 октября. Бывший муж Данил все ходил и говорил: «Давай вместе начнем жить, я тебя люблю, я не могу без тебя жить». Когда женщина отказалась переезжать к нему, он поджег дом.

Источник фото: «360»

Убийство в Подмосковье

В подмосковном Воскресенске 31 августа пьяный мужчина перелез через забор, зашел в детский сад с черного хода, прошел в помещение младшей группы, где работала его жена, и несколько раз ударил ее ножом на глазах у детей. Женщина скончалась на месте.

В садике она работала около двух лет. Летом коллеги видели воспитательницу с синяками. Выяснилось, что муж также бил их общих детей. В сентябре супруги должны были развестись.

Убийство в ТЦ

11 ноября 52-летний житель Всеволожска Ленинградской области вооружился топором и травматическим пистолетом и пришел в торговый центр, где у его жены был салон красоты. Он выстрелил ей в лицо из пистолета «Оса», а затем нанес несколько ударов топором. Убитая — 36-летняя гражданка Молдавии Елена Шпак.

Супруги прожили вместе около семи лет, у них общая пятилетняя дочь. Весной Елена ушла от мужа и забрала ребенка. По словам подруги погибшей, за пару недель до нападения муж отрезал Елене косу и сказал: «Я не дам тебе здесь находиться, езжай в свою Молдавию, или я тебя убью».

Случай на Алтае

В начале ноября в Горно-Алтайске едва не повторилась история Маргариты Грачевой, которой в 2017 году супруг отрубил руки топором. Татьяна развелась с Евгением около двух лет назад — в браке он пил, периодически избивал ее и двоих детей.

Бывшего мужа она встретила, когда возвращалась домой из детского сада. Он просил женщину вернуться к нему, а когда получил отказ, двинул ей кулаком в лицо, а затем несколько раз ударил топором по рукам, целясь в правую кисть. Мужчина побежал к соседке, чтобы та вызвала скорую, а сам попытался скрыться. Ранее он уже был судим.

Как вычислить потенциального убийцу

Семейный психолог Андрей Зберовский рассказал «360», что подобные трагедии не редкость и вызваны они тем, что в обществе «уменьшается количество сдерживающих нас социальных институтов».

Если раньше человека направляли родители, друзья, организация, в которой он работал, то сейчас он «фактически предоставлен сам себе».

Никто его не контролирует, никто не проверяет, что у него в голове. И самое главное — нет какого-то единого стандарта поведения, принятого в обществе. Мы не знаем, например, что является стандартом мужского поведения Андрей Зберовский семейный психолог.

Преступления против супругов обычно совершаются из-за ревности, говорит психолог.

По его опыту, отвергнутых мужчин на преступления провоцируют три фактора:

1. Супруги несправедливо поделили имущество после развода.

2. Мужчине не дают общаться с детьми.

3. Бывшая жена начинает бравировать тем, что наконец-то устроила личную жизнь, пишет в соцсетях, что нашла мужчину своей мечты, тогда как бывший был «ничтожным червяком».

Одной из причин роста числа подобных преступлений Зберовский считает декриминализацию семейных конфликтов — полиция просто не реагирует на сообщения о том, что женщине поступают угрозы или ее избивают. Кроме того, «наши суды работают бесконечно долго», и пострадавшей стороне трудно добиться правовой защиты, отмечает он.

Если мужчина проявлял агрессию, после развода нужно быть начеку и исключить встречи тет-а-тет в уединенных местах — в машине, в парке, на даче.

«Очень многие женщины также сохраняют со своими бывшими мужьями после развода интимные отношения. По статистике это почти каждая вторая разведенная пара. Соответственно, мужчина считает: „Эта женщина моя“. Ревнует ее и лезет в личную жизнь», — отмечает Зберовский.

Он выделяет несколько тревожных признаков, которые сигнализируют, что мужчина может пойти на преступление.

«Когда хватает руками, когда прямым образом угрожает, звучат высказывания: „Не достанешься ты никому“, „Не будешь моей — не будешь ничьей“. Когда человек регулярно комментирует все действия бывшей супруги в социальных сетях и там неусыпно за ней наблюдает», — перечислил психолог.

Так называемых контролеров — тех, кто контролирует и комментирует поведение бывшей супруги, — Зберовский считает наиболее склонными к эксцессам.

«Кроме того, если человек после развода не устраивает свою личную жизнь, это тоже повышает, скажем так, его опасность. Если для человека в принципе характерны зависимости — алкогольная, наркотическая, игровая, — это тоже очень тревожный симптом, потому что подавляющее большинство мужчин, которые эти действия совершают, — люди, как правило, пьющие», — отмечает собеседник.

Если до развода человек был склонен к силовому решению проблем, то после расставания психолог советует быть от него как можно дальше.

Что делать конфликтующим парам

Зберовский советует «провести аудит» конфликтов, из-за которых люди чаще всего ссорятся. «То есть, допустим, муж вечно бросает носки или жена не готовит, не гладит, не стирает. Надо провести аудит — выписать постоянные проблемы. И с учетом того, что сейчас пандемия, люди находятся на самоизоляции, можно договориться, что мы вынужденно потерпим. Муж говорит: „Я в течение месяца не буду ругаться, что ты сразу не моешь посуду“. Жена говорит: „А я не буду ругаться, что у тебя носки валяются или ты мусор не вынес“.

Нужно договориться о том, что люди могут простить друг другу, исходя из сегодняшней сложной ситуации, когда нет кафе, ресторанов, лишних денег, свободы передвижения. Надо договориться о способах разрядки в семье», — говорит семейный психолог.

Также он считает важным, чтобы интимные отношения в парах сохранялись «вне зависимости от обид», «потому что как только начинаются так называемые сексуальные забастовки, обычно это сразу приводит к повышению конфликтности и ревности».

Психолог советует ежедневно вместе выходить на улицу хотя бы на полчаса-час, чтобы спокойно поговорить и разрядить обстановку.