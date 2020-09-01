Муж зарезал воспитательницу в детском саду Воскресенска. До развода им оставалось меньше месяца

Жестокое убийство произошло в подмосковном Воскресенске. Там мужчина убил свою жену в детском садике. В тот момент в здании находились дети.

31 августа нетрезвый и не работающий нигде 53-летний мужчина проник на территорию детского сада в Воскресенске. Он вошел в здание через запасную входную дверь, которая не была закрыта. Местный житель проник в комнату младшей группы, где увидел свою жену. Она работала в детском саду младшим воспитателем.

Мужчина нанес ей множество ударов ножом. Тревожную кнопку нажали сразу, но, к сожалению, это не помогло раненой. До приезда скорой 53-летняя женщина скончалась. Нападавшего мужчину задержали на месте преступления.

Как рассказал «360» источник, знакомый с погибшей, воспитательница работала в детсаду с сентября 2017 года. В июне ее видели с синяками. Женщина призналась, что муж ее бил. Также он оскорблял супругу и двух их детей. Она собиралась с ним разводиться. Развести супругов должны были в начале сентября.

Пока в саду не понимают, как мужчина проник на территорию. Возможно, перепрыгнул через забор. Он позвонил во второй корпус и спросил, где находится его супруга, уточнил собеседник «360».

Дети не видели нападения. Часть из них другой воспитатель вовремя вывел в туалет. Когда они выходили из уборной, то сотрудница детского сада прикрыла им глаза и увела через запасной вход. Во вторник, 1 сентября, в детском саду работают психологи.

ГСУ СК России по Московской области открыло уголовное дело об убийстве.