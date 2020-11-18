Мужчину из Башкирии обвиняют в убийстве экс-жены — воспитательницы детского сада. Мама погибшей рассказала «360» о ее отношениях с бывшим мужем.

Пожилая женщина говорит, что мужчина постоянно бил ее дочь. Они с мужем всегда пытались урезонить зятя и даже грозили тюрьмой. Какое-то время его это сдерживало. Однако «он распоясался», когда узнал о разводе.

Они развелись 30 октября — вот только что. А он все ходил: „Давай вместе начнем жить, я тебя люблю, я не могу без тебя жить“. Дочь отказала, и мы ее поддерживали, потому что знаем, что он за человек Райфа Салихова мама убитой воспитательницы.

Долгое время женщина не могла от него уйти, потому что супруг ее пугал и держал. Он, по словам матери, постоянно ее контролировал, не давал работать, когда она возглавлял местный Дом культуры.

«Он пойдет и изобьет ее там. Она концерт ведет, объявит номер или что, а там (за сценой — прим. ред.) ее бугай тот ждет. Или изобьет, или обругает. Она пела хорошо, а он никогда не давал ей петь. Пела втихаря, если его дома не было», — вспомнила пенсионерка.

Причиной такого поведения была ревность.



«После того как он звал, звал ее [вернуться к нему], а она не ходила, он поджег дом. Там уже жить невозможно. До этого за ней с ножом бегал, убить хотел», — добавила Салихова.

У убитой женщины остались 23-летняя дочь и 18-летний сын.

Пьяный мужчина ворвался в детский сад в башкирском селе Старые Киешки 17 ноября. Как говорит Салихова, он вызвал ее дочь — воспитательницу — на разговор. В какой-то момент экс-супруг нанес ей два удара в живот и один в сердце, после чего попытался скрыться. Его остановил учитель физкультуры местной школы, которая находится в одном здании с дошкольным учреждением.

Пострадавшей вызвали скорую помощь, но женщину не удалось спасти. Мужчина задержан. Ему предъявили обвинение в убийстве.