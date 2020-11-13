Знакомая убитой топором женщины во Всеволожске раскрыла мотив преступника

Подозреваемый не давал проходу своей жене, бил ее и угрожал. Сначала она думала, что это любовь и страсть, но потом решила уйти от него. В октябре она перебралась в съемную квартиру.

«Он не мог смотреть на то, что она успешная и без него», — рассказала собеседница.

Она подчеркнула, что все ее знакомые советовали бежать от мужа куда подальше, но она этого не делала и надеялась до конца, что все наладится.

По версии следствия, 11 ноября житель Всеволожска Ленинградской области вооружился топором, пришел к своей жене на работу в торговый центр и зарубил ее. Мужчину сразу же задержали и спустя два дня арестовали.

Знакомый с ситуацией источник рассказал «360», что подозреваемый целый год преследовал свою жену, которая не захотела жить с ним вместе. В прошлом месяце он отрезал ей ножом косу. У погибшей остались трое детей: двое от первого брака в родной Молдавии и маленькая дочь от предполагаемого убийцы.