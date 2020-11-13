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    13 ноября 2020, 13:14

    Знакомая убитой топором женщины во Всеволожске раскрыла мотив преступника

    Андрей Иванов

    Подозреваемый в убийстве жены в ТЦ во Всеволожске пошел на преступление из-за ревности. Но не к ней самой, а к ее успеху. Женщина самостоятельно открыла свой маникюрный салон. Об этом Пятому каналу рассказала знакомая убитой.

    Подозреваемый не давал проходу своей жене, бил ее и угрожал. Сначала она думала, что это любовь и страсть, но потом решила уйти от него. В октябре она перебралась в съемную квартиру.

    «Он не мог смотреть на то, что она успешная и без него», — рассказала собеседница.

    Она подчеркнула, что все ее знакомые советовали бежать от мужа куда подальше, но она этого не делала и надеялась до конца, что все наладится.

    По версии следствия, 11 ноября житель Всеволожска Ленинградской области вооружился топором, пришел к своей жене на работу в торговый центр и зарубил ее. Мужчину сразу же задержали и спустя два дня арестовали.

    Знакомый с ситуацией источник рассказал «360», что подозреваемый целый год преследовал свою жену, которая не захотела жить с ним вместе. В прошлом месяце он отрезал ей ножом косу. У погибшей остались трое детей: двое от первого брака в родной Молдавии и маленькая дочь от предполагаемого убийцы.