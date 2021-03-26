Россию обвинили в войне вакцин. Но тогда Европа ее уже проиграла

Эммануэль Макрон заявил о новом типе мировой войны из-за России и вакцин от коронавируса. Специалисты уверены, что в отсутствии необходимого количества прививок в ЕС виноваты сами главы стран-членов. При этом Россию многие европейцы воспринимают как спасителя во времена пандемии.

По словам главы Франции, ЕС «стоит перед мировой войной нового типа, перед лицом атак», в том числе из-за «стремления России и Китая повлиять c помощью вакцин». Так Макрона процитировали в Figaro. В подобной ситуации Европе нужно быть более самостоятельной в вопросе производства препаратов против коронавируса, считает французский лидер.

«Мы создали возможность производить (вакцину — прим. ред.). Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — пояснил Макрон.

Он уверен, что страны Европы — единственные, у кого есть реальная стратегия вакцинации. По мнению президента, к лету ЕС будет производить больше всего доз.

«Мы сможем удовлетворить наши потребности и массово экспортировать», — уверен Макрон.

Лидеры ЕС смотрят на успех России «со слезами»

Россия лишний раз продемонстрировала свою значимость на политической арене с помощью «Спутника V». Об этом в разговоре с «360» заявил глава бельгийской организации Euro-Rus Крис Роман.

«Это фактически лучшая и при этом дешевая вакцина в мире. Многие страны, в том числе в ЕС, испытывают серьезные трудности в доступе к другим препаратам. Понятно, что для многих государств Россия является спасителем. „Спутник V“ показал всему миру, что Россия остается ведущим игроком в медицине. ЕС, чьи лидеры известны как русофобы, смотрят на российский успех со слезами», — сказал Крис Роман.

Он подчеркнул, что многие европейцы не доверяют местным и американским вакцинам. А вот влияние России сильно выросло среди граждан ЕС.

«Это важный шаг для повышения веры в российские продукты в ЕС. Из-за неправильного подхода глав европейских стран к вакцинации Евросоюзу придется открыть рынок для „Спутника V“. Этого лидеры государств в душе не хотят, но у них нет другого выбора: либо российский препарат, либо очень долгое ожидание западных вакцин», — отметил Роман.

Как Россия влияет на Европу

Россия влияет на ЕС с помощью не только вакцины, но и газа, причем давно, чуть ли не столетие. Об этом в разговоре с «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Это всегда ставится ей (России — прим. ред.) в вину. Если смотреть на это прагматично, становится стыдно за такое видение. Европа пользуется газом российским. И вместо того чтобы иметь какое-то уважение и благодарность к партнеру, все время пытается пиарить какую-то зависимость или противостоять ей. Цинизм и маразм Вальдемар Гердт.

По словам немецкого депутата, если у Европы не получается производить свои вакцины, обвинять Россию неправильно. Пандемия все больше становится инструментом в руках «дряхлой, разваливающейся политической элиты», которая сама ничего не может и другим не дает.

«Россия пошла в производстве вакцины по старому, опробованному столетиями методу борьбы с инфекциями. Европа почему-то решила открыть какой-то новый путь, который ведет к серьезным последствиям. Их мы сейчас даже не можем до конца понять», — отметил Гердт.

Причины дефицита вакцин

В странах Европы действительно есть проблемы с вакцинацией, препаратов не хватает. Об этом «360» рассказал представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс.

«В частности, AstraZeneca выдала сейчас пока… У нее было заказано до конца марта, на первый квартал этого года, 130 миллионов доз, а поставили они только 30 миллионов. Плюс к этому недоразумения с этой вакциной. Были предположения, что она не действует так хорошо на престарелых, что от нее бывают тромбозы», — рассказал Энгельс.

В Германии и других странах приостанавливали вакцинацию этим препаратом, отметил собеседник. Однако процесс восстановили, потому что больше вакцинировать нечем.

По словам Энгельса, так вышло из-за того, что Китай и Россия запустили вакцины в экстренном порядке. Великобритания по такому же принципу решилась сразу на препарат от AstraZeneca, поэтому там с поставками проблем не возникает. ЕС же пошел по другому пути: там настояли на полном цикле сертификации вакцин.

«В случае экстремального допуска всю ответственность за побочные действия несет государство, в случае полного цикла сертификации — производитель. <…> Тем не менее в закупочных договорах все равно вся ответственность с компаний снимается. Мы ничего не выиграли, зато потеряли очень много времени», — подчеркнул Энгельс.

Более того, по его словам, в прошлом году заказали недостаточно доз. Собеседник уверен, что нужно было у шести наиболее перспективных поставщиков заказать препарата на две трети населения Европы. Это позволило бы поставщикам сразу готовиться к большому объему продукции.

«Это стоило бы 36 миллиардов евро. Сейчас в Германии уже 100 дней как локдаун. Каждый день локдауна стоит 700 миллионов евро немецкой торговле. То есть стоимость этого локдауна уже была 40 миллиардов евро. Вложиться в прошлом году в большее количество вакцины и избежать локдауна с экономической точки зрения было бы хорошим шагом, но его пропустили», — добавил Энгельс.

Слова Макрона про новую мировую войну и вину России

Энгельс считает, что под новой войной Макрон имел в виду, скорее всего, происходящее в самой Европе. В Великобритании сейчас большой процент населения уже привит AstraZeneca. Это породило мнение, что компании стоит запретить поставлять туда препарат, пока другие страны им не обеспечены.

Англия крайне недовольна этим предложением. Обещают ответные меры. Это и есть та самая войны вакцин, о которой остро идет речь Грегори Энгельс.

Надо еще понимать, пояснил Энгельс, что во Франции грядут выборы. И Макрон говорил все это скорее с прицелом на французов, своих потенциальных избирателей. Тему России в этом контексте очень удобно затрагивать.