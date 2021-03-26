Сообщение о смерти врача после прививки «Спутником V» опровергли в Казахстане

В Казахстане опровергли информацию о смерти врача после вакцинации «Спутником V». Ложная информация распространялась в Facebook.

Погибшая не прививалась российским препаратом, сообщили на сайте Stop Fake, созданном при поддержке Министерства информации и общественного развития республики.

«5 марта в селе Косозен Илийского района Алматинской области заболела акушер 1965 года рождения. Больная 9 марта бригадой скорой помощи была доставлена в больницу с диагнозом «Левосторонняя пневмония, сатурация 89%», — сообщили на сайте.

Женщина умерла 23 марта в инфекционном отделении ЦРБ. Ей был поставлен вторичный диагноз «неидентифицированная пневмония с кодом U 07.2».

«Вакцинация против коронавируса умершей не проводилась, так как у нее имелись медицинские противопоказания», — добавили в ведомстве.

Автор поста в Facebook позже удалил запись с ложной информацией и опубликовал комментарий, в котором написал, что «медработник умер от пневмонии, но не вакцинировался».

В Казахстане проводится массовая вакцинация населения российским препаратом «Спутник V». Первые 22 тысячи доз они получили из России. Остальные будут производиться на Карагандинском фармацевтическом комплексе.