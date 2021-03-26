Макрон заявил об угрозе мировой войны нового типа из-за вакцин и России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миру грозит война нового типа. Одной из угроз он посчитал стремление России и Китая влиять через вакцину.

«Мы стоим перед мировой войной нового типа», — процитировало издание Le Figaro французского лидера.

Макрон отметил, что Европе нужно быть самостоятельной в вопросах производства препаратов от коронавируса.

Он подчеркнул, что страны Евросоюза находятся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения, а к лету Европа станет крупнейшим производителем препаратов от коронавируса в мире.

В начале февраля Макрон заявил, что Европа должна сохранить диалог с Россией. Поддерживать связь, по его словам, необходимо даже при отсутствии точек соприкосновения.

Власти Франции накануне заявили о готовности снова начать вакцинацию население препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. За день до этого главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл предупредил, что AstraZeneca может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение.