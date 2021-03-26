СМИ: экспорт «Спутника V» сможет принести России до миллиарда долларов

За 2021 год экспортные продажи вакцины от коронавируса «Спутник V» могут составить от нескольких сотен миллионов долларов до одного миллиарда. Рост поставок препарата за рубеж представители фармкомпаний ожидают к концу весны.

Сейчас экспортные продажи небольшие, потому что мощности работают на внутренний рынок, сообщил «Известиям» руководитель «Р-Фарм» Алексей Репик. Однако к концу весны ситуация изменится, а к концу лета, по мнению эксперта, сумма экспорта достигнет одного миллиарда рублей.

Гендиректор компании Biocad, которая занимается производством вакцины «Спутник V», не спешит называть большие цифры. Он предполагает, что до конца года удастся выйти на доход несколько сотен миллионов долларов. Более точные прогнозы, по его мнению, даст Российский фонд прямых инвестиций, который отвечает за продажи препарата другим государствам. Однако РФПИ отказался давать комментарий «Известиям».

Представители Федеральной таможенной службы (ФТС) отметили, что экспорт российских вакцин в декабре составил 11,5 миллиона долларов, среди которых «Спутник V». Через месяц цифра выросла до 14 миллионов долларов.