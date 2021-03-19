Война с вышкой связи началась на перекрестке в Екатеринбурге. Звучит и страшное слово «5G»

Екатеринбуржцы вышли на улицу в знак протеста против строительства вышки сотовой связи. Жители не дали пройти технике и специалистам и уже установили палатки, чтобы не прекращать собрание и ночью. Некоторые из собравшихся считают, что речь идет о 5G. Во многих российских городах люди верят в то, что 5G навредит их здоровью. Но это заблуждение.

Борьба против антенны

В Екатеринбурге в очередной раз массовая демонстрация: люди вышли на улицы Уралмаша. Лагерь разбили на перекрестке улиц Черноярской и Ломоносова и даже спят в палатках на посту — все, чтобы не допустить установки вышки связи.

Оператор «Высота» утверждает, что ни о каких сетях пятого поколения речи не идет: возводить собирались обычную вышку сотовой связи с системой оповещения МЧС и оборудованием сотовых операторов.

Власти Екатеринбурга подтвердили, что все действия компании согласованы, на них было получено разрешение и опасности устанавливаемое оборудование для населения не представляет. Однако жители уже однажды протестовали против установки техники «Высоты» — в ноябре 2020 года. Тогда оператор не получил разрешения и лицензии на установку, так что жителям удалось отменить процесс. Сейчас же все документы в порядке, а за предыдущий промах компания заплатила штраф.

Однако жителей такой результат не удовлетворяет. Один из активных участников собрания, представившийся председателем территориального общественного самоуправления, заявил, что инициативная группа самостоятельно измеряла уровень излучения в районе, чтобы доказать, что новую вышку ставить нельзя, пишет Telegram-канал «А если честно».

«Мы думали, что у нас в округе три излучающие антенны, но по прибору нашли еще одну — и действительно, она есть. Согласно методике Роспотребнадзора, все электромагнитные излучения должны суммироваться, в сумме мы получаем 14-16 тысяч микроватт на квадратный метр, что превышает предельно допустимый уровень в 140 раз, это не считая той вышки, которая здесь планируется», — объяснил активист.

Однако официального подтверждения этой информации нет — власти утверждают, что никакой опасности новая вышка представлять не может. Согласен с этим и гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Надо понимать, что излучение от микроволновой печи с внешней стороны гораздо больше, чем от станции хоть третьего, хоть четвертого, хоть пятого поколения, хоть всех вместе взятых Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Активист также добавил, что «Высота» поставила вышку без согласования и оформления нужных документов. И именно это, по его словам, не устраивает протестующих.

«Есть люди, которые считают, что магнитные излучения вредны, другие считают, что это ерунда. Но вопрос-то не в этом. Каждый пусть считает, как считает нужным. Но у нас есть порядок: я на своем участке без согласия ничего не могу построить, а вот такую конструкцию 30 метров тут ставят», — объяснил местный житель.

Источник фото: Telegram-канал «А если честно»

Между тем другая участница акции заявила журналистам E1.ru, что их не устраивает строительство именно «вышки 5G».

«Это вышка связи 5G, говорят, она небезопасна. Ее тут строят незаконно. Приехали какие-то люди, на вопросы людей не отвечают, документов на строительство не предъявляют, разговаривают матом», — сказала она.

Технология, которой нет

Денис Кусков объяснил, что борьба с «вышками 5G» не имеет никакого смысла еще по одной причине: в России технология сетей пятого поколения появится не раньше 2023 года. Прежде всего это связано с необходимостью уладить вопросы на уровне законодательства, чтобы получить необходимые для 5G частоты.

Главное отличие же 5G от всех предыдущих поколений, объяснил «360» технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков, заключается в повышенной пропускной способности.

«Там есть подготовленные технологии для разных сценариев использования — от работы сотовой связи на местах, где много народа, например, концерты, стадионы, до промышленного использования. Там не один стандарт, а три или четыре», — рассказал он.

Кусков добавил к этому, что 5G обеспечивает и ощутимо лучшее время отклика. Так что для людей ничего, кроме большего комфорта в использовании услуг сотовой связи, эта технология не несет. Станции же 5G можно будет установить на тех же конструкциях, которые используются для всех предыдущих поколений сети: линиях электропередачи, крышах и фасадах домов и так далее. Так что возводить новые вышки будет совершенно необязательно.

Боязнь вышек

Эксперты в один голос говорят о безопасности технологии 5G. Доказывает это и тот факт, что многие страны уже внедрили сети пятого поколения у себя.

Ни в России, ни в мире, где 5G уже работает два года, нет ни одного исследования, которое бы говорило о вреде этой технологии. Тем более что в России она не появится раньше 2023 года. Так что в течение этих пяти лет мы смотрим, как с этим живут другие страны: Китай, Корея, США, Чехия и так далее Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Однако заверения экспертов некоторых россиян не останавливают. «Вышки 5G» жгут и ломают по всей России, в лучшем случае просто пытаются препятствовать возведению или обновлению оборудования.

В Татарстане пожилые женщины спрыгнули в котлован, готовившийся для укладки фундамента для новой вышки сотовой связи, чтобы остановить стройку. Власти убеждали пенсионерок в безопасности оборудования, а также в законности его установки.

В ставропольском селе Прогресс жители также протестовали против установки антенны. Местное население обещало сжечь вышку, если ее все же установят. Аналогичный случай незадолго до этого был в поселке Скелеватский в Красном Сулине Ростовской области.

Были похожие случаи и в Санкт-Петербурге. Там даже создают целые сообщества, чаты и группы, в которых призывают бороться с «вышками 5G» и пишут совместные заявления в различные надзорные органы — от Роспотребнадзора до прокуратуры.

Самый же громкий случай протеста против «вышки 5G» был в Северной Осетии: в мае 2020-го жители Ногира сожгли вышку сотовой связи. После этого в регионе даже стали появляться слухи о том, что операторы откажутся от инвестиций в инфраструктуру.