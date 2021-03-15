Эхо горящей вышки. Борьба осетин с мнимым 5G породила слухи о реальных проблемах со связью

В Северной Осетии боятся потерять качество связи, так как один из сотовых операторов «Большой четверки» якобы решил временно отказаться от инвестиций в инфраструктуру региона. Все из-за неприятия к вышкам 5G. Однако пока в России эта технология мало развита, в большей части регионов страны не было даже испытаний. Ждать широкого появления сетей пятого поколения в ближайшие два года не стоит.

Война с 5G

Телеканал «Россия Алания» сообщает о том, что один из крупнейших российских операторов временно приостанавливает свои инвестиции в развитие инфраструктуры Северной Осетии. Такой ход связывают с неспокойной обстановкой в регионе — люди продолжают бояться вышек 5G, хотя на деле технологию пока не собираются вводить повсеместно.

В мае 2020 года из-за паники, вызванной конспирологическими теориями о связи коронавируса и технологии 5G, а также о так называемом чипировании, жители Ногира сожгли антенну сотовой связи МТС. Именно об уходе этого оператора сообщал региональный телеканал.

Однако в пресс-службе МТС заявили «360», что дальнейшее развитие телеком-инфраструктуры в Северной Осетии компания все еще планирует, а информацию о предполагаемом уходе не подтвердили.

При этом инциденты с телекоммуникационными вышками, которые россияне принимают за вышки 5G, происходят не только на Кавказе, но и в других регионах. Например, в Челябинске люди протестовали против обновления оборудования, опасаясь появления в регионе технологии 5G. А в Нижегородской области местные жители перекрывали дорогу монтажникам из тех же соображений.

Аналогичные случаи есть и за рубежом. Паника из-за мнимой опасности 5G была и в Великобритании, и на Кипре, и во многих других странах. В России одной из активных распространительниц конспирологических теорий на этот счет стала Виктория Боня.

В «Билайне» «360» сообщили, что сейчас продолжают работать над увеличением инвестиций в развитие сетей 4G в Северной Осетии. «При этом акты вандализма по отношению к объектам связи на территории республики существенно усложняют реализацию этих планов», — добавили в пресс-службе оператора.

В «Теле2» от комментариев отказались, а «МегаФон» на момент публикации на запрос «360» не ответил.

5G не будет?

Генеральный директор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил «360», что в ближайшие два года широкого распространения технологии 5G ждать не стоит.

Если в Европе и Америке старт программы сетей пятого поколения был еще в 2019 году, у нас достаточного развития инфраструктуры стоит ждать не раньше 2023 года. И проблема здесь не только в невежественном отношении части россиян к технологии.

«Говорить о сетях пятого поколения пока преждевременно, говорить можно только в сослагательном наклонении. Естественно, если люди не понимают и совершают противоправные действия, органы правопорядка не могут этому противодействовать, наверное, любому будет неприятно», — уверен Кусков.

Но причина в ином. В течение нескольких лет должен будет решиться один из главных вопросов: будет ли в России единый технологический оператор 5G, к которому должны будут подключаться все действующие игроки, либо же сохранится нынешний принцип, где каждая компания ставит собственное оборудование.

«Второй вопрос — это частоты. Пока те частоты, которые требуются операторам, им не отдают. Это 3,4-3,8 гигагерца. И третье — это оборудование», — объяснил он.

Третий вопрос, по мнению Кускова, самый сложный. Именно он может максимально оттянуть запуск сетей пятого поколения в России. Дело в том, объяснил эксперт, что государство требует, чтобы при внедрении 5G использовалось оборудование отечественного производства, которого на сегодняшний момент просто нет, а достаточных объемов производства мы сможем достигнуть не раньше 2023 года.

При этом уже действующие «куски» сети пятого поколения, например, возможность пользоваться 5G от МТС в Москве, по мнению Кускова, не могут считаться коммерческим запуском. В том числе причина и в том, что оператор, по словам эксперта, использовал импортное оборудование.