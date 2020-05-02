    02 мая 2020, 18:07

    Осетинские COVID-диссиденты сожгли вышку сотовой связи

    Анатолий Минкин

    Сторонники теории заговора сожгли вышку сотовой связи рядом с селением Ногир в Северной Осетии. Участники вандальной акции испугались введения сетей 5G. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя республики Вячеслава Битарова.
    Осетинские COVID-диссиденты сожгли вышку сотовой связи

    Глава региона пояснил, что многие жители начали верить в некую теорию заговора, о том, что коронавирус — это выдумка ради внедрения сетей 5G, чтобы облучать и чипировать народ. За всем эти якобы стоят некие мировые силы. В итоге все это перерастает или в массовую акцию протеста или в поджоги.

    «Уже идут на преступления, в частности, сожгли недавно антенну МТС рядом с селением Ногир, и село осталось без связи. Каждый день поступают звонки в мою приемную о том, чтобы наладили связь», — сказал Битаров.

    Несанкционированный митинг прошел около Дома правительства во Владикавказе 20 апреля. Участники протестной акции потребовали, чтобы власти отменили режим самоизоляции, который ввели из-за распространения коронавируса.

    На призывы успокоиться и разойтись митингующие не отреагировали. Сотрудники Росгвардии попытались их вытеснить с площади, но в итоге участники митинга напали на правоохранителей. Травмы различной степени тяжести получили 13 полицейских. Следователи завели уголовное дело. Суд арестовал 13 человек.

    Через неделю в регионе произошло резкое увеличение случаев заражения коронавирусом. За сутки медики диагностировали 148 новых случаев. В республиканском управлении Роспотребнадзора заявили, что митинг стал одной из причин роста заболевания.

    На сегодняшний день в Северной Осетии диагностировали 990 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На амбулаторном лечении находятся 851 человек. Еще 47 находятся в больницах. Врачи спасли жизни 86 пациентов. Шестеро зараженных скончались.