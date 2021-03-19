Жители Уралмаша устроили многодневный пикет из-за «вышки 5G»

Жители Уралмаша 16 марта вышли на перекресток улиц Черноярской и Ломоносова, чтобы не допустить установки вышки сотовой связи. Они считают, что это вышка 5G. По данным издания «Подъем», они не уходят с улицы и дежурят в палатках уже четвертый день.

«Это вышка связи 5G, говорят, она небезопасна. Ее тут строят незаконно. Приехали какие-то люди, на вопросы людей не отвечают, документов на строительство не предъявляют, разговаривают матом», — приводит портал E1.ru слова местной жительницы.

В администрации Екатеринбурга рассказали изданию «Подъем», что в ноябре 2020 года компания сотовой связи уже пыталась поставить эту вышку без разрешения. Тогда компанию «Высота» оштрафовали, а сейчас все документы в порядке.

В «Высоте» уверили, что никакого 5G-оборудования на этой вышке не будет: на ней разместят систему оповещения МЧС и технику нескольких операторов. Протестующие утверждают со ссылкой на замеры, что электромагнитное излучение вокруг «вышек 5G» превышает ПДК.

В мае прошлого года сторонники теории заговора сожгли вышку сотовой связи рядом с селением Ногир в Северной Осетии. Они испугались введения сетей 5G.