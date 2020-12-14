Более двух сотен фур скопились на границе с Китаем в Приморье

На российско-китайской границе в Приморье скопились 265 фур. Большегрузы стоят у закрытых пунктов пропуска, которые не работают из-за карантинных мер в Китае.

На автомобильном пункте пропуска «Пограничный» встал 141 грузовик, обратил внимание сайт РБК на сводку Дальневосточного таможенного управления. Еще 124 машины находятся перед пунктом пропуска «Полтавка».

Движение Китай приостановил в одностороннем порядке. Транспорт не пускают, по данным Росгранстроя, с 11 декабря.

К утру 14 декабря, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление, проезд не возобновили. Причины закрытия границы китайская сторона не озвучивала.

В китайских городах Дуннин и Суйфэньхэ на днях выявили новые случаи заражения коронавирусом. Один человек работал на пункте пропуска «Дуннин» — «Полтавка». Второй — в приграничном торговом комплексе Суйфэньхэ. Число заболевших после этого выросло.

Американские ученые выяснили, что больные СОVID-19 с ослабленным иммунитетом могут быть заразны на протяжении двух месяцев.