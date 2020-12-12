Китай закрыл город на границе с Россией

С завтрашнего дня из Дуннина не сможет уехать ни один человек. Работу всего общественного транспорта приостановили. Водителям запретили ездить на своих машинах до особого распоряжения правительства. Все торговые точки города обязали протестировать сотрудников на коронавирус и предоставить отчеты санитарной инспекции.

По городу смогут ездить только медики, военные и специалисты по борьбе с пандемией. Даже им придется оформлять специальные пропуска. Всего в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая выявили пять случаев COVID-19, три из которых бессимптомные. Этого хватило, чтобы ввести в Дуннине и Суйфэньхэ военное положение. В конце ноября власти приостановили движение общественного транспорта в Маньчжурии (Маньчжоули) на границе с Забайкальским краем.

Всего в Дуннине живут 210 тысяч человек. По меркам Китая это очень маленький город.