Фильм с Миллой Йовович убрали из кинотеатров Китая из-за расистской шутки. Против него сами зрители

Экранизация Monster Hunter с Миллой Йовович только вышла в Китае и сразу оказалась в центре скандала. Зрители обратили внимание на расистскую шутку. Теперь прокат фильма в стране под угрозой, и это может сильно ударить по авторам картины.

Фильм вышел в Китае 4 декабря. Почти сразу картину сняли с проката. Владельцы кинотеатров получили уведомление в полночь без четкого объяснения причин. Однако сразу предположили, что это все из-за расистской шутки о китайцах. На нее зрители отреагировали в социальных сетях.

Дело в том, что на экране прозвучало: Look at my knees! What kind of knees are these? Chi-knees! Это каламбур на английском языке, основанный на созвучии слов «коленки» и «китайский».

В Сети шутку сравнивают с присказкой времен Второй мировой войны: Chinese, Japanese, dirty knees — look at these. Дословно это переводится так: «китайцы, японцы, грязные коленки — только посмотри на это». Эта фраза считается оскорбительной для жителей обеих стран.

«Какого черта? Надеюсь, из-за этого кто-то потеряет работу. Скрытый расизм — это неправильно, не смешно и, по всей видимости, не годится для бизнеса», — отметил пользователь Willie Yarbrough.

«Урок такой: когда вы снимаете фильмы для всего мира, знайте, что весь мир наблюдает за вами», — заявил в своем Тwittеr известный китайско-канадский актер и модель LudiLin.

«Не думаю, что авторы предвидели, что шутку сочтут расистской, учитывая, что причина, по которой они (жители Китая — прим. „360“) злятся, заключается в очень слабой связи каламбура с каким-то очень старым стишком, связанным со словом „колени“», — добавил Mush.

После активного обсуждения в Сети местным кинотеатрам запретили показ Monster Hunter, пока из него не уберут расистскую шутку. Однако теперь вопрос идет о полном запрете демонстрации фильма в Китае, даже если оскорбительный каламбур уберут из картины, пишет Variety. Кинокомпания Constantin Film, отвечавшая за продюсирование фильма, за ситуацию извинилась и заверила, что не хотела оскорблять или обижать кого-либо.

При этом над фильмом работали и китайские компании, в том числе Tencent Pictures. Более того, неясно, как лента прошла традиционную проверку в Китае перед премьерой, пишет Comicbook. С учетом пандемии отказ от показа картины может сильно ударить по команде ее авторов, тем более что Китай является крупнейшим рынком для кино.

От неудачной экранизации пострадала и игра. Китайские пользователи начали занижать рейтинг Steam-версии Monster Hunter: World. На это обратил внимание старший аналитик компании Niko Partners Даниэль Ахмад. По его словам, за последние несколько дней Steam-версия получила более двух тысяч отрицательных отзывов.

Monster Hunter — экранизация серии игр Monster Hunter. В России фильм выйдет в прокат 14 января.